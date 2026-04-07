Alkolenker kracht in Baustelle und flieht

In der Nacht auf Dienstag baute ein 43-jähriger Autofahrer in einem Baustellenbereich auf der A9 einen Unfall und flüchtete. Er war stark alkoholisiert.

In der Nacht auf den 7. April krachte es auf der A9 Pyhrnautobahn. Gegen 1.15 Uhr war ein dort ein Autofahrer in Fahrtrichtung Linz unterwegs, als es passierte: Auf Höhe Gratkorn kollidierte das Fahrzeug im Baustellenbereich mit der Baustellenabsperrung sowie der Verkehrsleiteinrichtung. „Ohne den Vorfall zu melden, setzte der Lenker seine Fahrt fort und beging Fahrerflucht“, so die Polizei.

Trümmerteile auf Fahrbahn geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurden Trümmerteile der Absperrung auf die Fahrbahn geschleudert. Drei Autos fuhren über die Teile und wurden dadurch nach Angaben der Polizei teils schwer beschädigt. „Während zwei der Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen konnten, war ein dritter Wagen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden“, so die Polizei. Doch damit nicht genug: An der Verkehrseinrichtung der ASFINAG entstand ebenfalls hoher Sachschaden.

Fahrerflüchtiger stark alkoholisiert geschnappt

Die Polizei reagierte sofort und leitete eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Im Zuge dieser konnten Polizisten den Unfallverursacher wenig später bei einer nahegelegenen Betriebsumkehr ausfindig machen. Dessen Auto war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Leoben nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. „Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung“, so die Polizei. Dem 43-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.

Gratkorntunnel gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der notwendigen Reinigungsarbeiten durch die ASFINAG mussten die beiden Gratkorntunnel in Fahrtrichtung Linz zwischen 1.40 Uhr und 2.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.