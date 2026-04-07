Paukenschlag in Graz: Spring Festival 2026 wird abgesagt

Das traditionsreiche Spring Festival in Graz wird heuer nicht stattfinden. Wie die Veranstalter am Ostermontag bekannt gaben, muss die Ausgabe 2026 abgesagt werden. Als Grund wirtschaftliche Herausforderungen genannt.

In einem offiziellen Statement sprechen die Organisatoren von einer schweren Entscheidung. Trotz intensiver Vorbereitungen sei es nicht gelungen, ein tragfähiges Budget aufzustellen. „Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass das Spring Festival in diesem Jahr leider nicht stattfinden wird“, heißt es. Die finanziellen Rahmenbedingungen hätten es nicht erlaubt, ein Programm zu realisieren, das den eigenen Ansprüchen gerecht wird.

Festival hätte im Mai stattfinden sollen

Geplant war das Festival traditionell für Ende Mai. Von 21. bis 24. Mai hätte Graz erneut zum Treffpunkt für Fans elektronischer Musik werden sollen. Nun bleibt die Bühne heuer leer, sehr zur Enttäuschung vieler Besucher. Das Spring Festival wurde im Jahr 2001 gegründet und hat sich über die Jahre als fixer Bestandteil der heimischen Festivallandschaft etabliert. Nach einer erfolgreichen Anfangsphase folgten immer wieder strukturelle Veränderungen und Neuausrichtungen. Dennoch konnte das Festival auch zuletzt stabile Besucherzahlen verzeichnen. Im vergangenen Jahr wurden rund 10.000 Gäste gezählt, als unter anderem The Streets auftraten.

Dank an Unterstützer und Partner

In ihrer Stellungnahme betonen die Veranstalter auch die Bedeutung öffentlicher Unterstützung. „Unser besonderer Dank gilt dem Land Steiermark und der Stadt Graz, die das Festival über viele Jahre hinweg großartig unterstützt haben“, heißt es weiter. Diese Hilfe sei eine zentrale Grundlage für die Durchführung gewesen. Das Spring Festival steht seit mehr als zwei Jahrzehnten für elektronische Musik, kulturelle Vielfalt und internationale Acts. Entsprechend schwer fällt die Absage, sowohl für das Organisationsteam als auch für das Publikum. „Wir danken allen Künstlerinnen, Partnerinnen, Unterstützerinnen und unserem Publikum für ihre Treue“, so die Veranstalter. Ob und in welcher Form das Festival künftig zurückkehren wird, ist derzeit offen.