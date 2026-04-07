Sammeltaxi „flux“ wächst weiter: Jetzt auch im Grazer Norden unterwegs

Die neuen Haltepunkte reichen von Weinzödl über St. Veit bis nach Oberandritz und bilden gemeinsam mit dem bereits erschlossenen Gebiet rund um Raach das neue Bediengebiet „Graz Nord“. Die Erweiterung schließt direkt an bestehende flux-Zonen in Gratkorn und Stattegg an und soll vor allem dort eine Lücke schließen, wo Bus und Bahn nur eingeschränkt verfügbar sind. Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die außerhalb der klassischen Fahrzeiten unterwegs sind. Fahrten sind dann möglich, wenn reguläre Öffis nicht fahren oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Von den neuen Haltepunkten aus können Nutzer sowohl in die umliegenden Gemeinden als auch in Richtung Andritzer Hauptplatz fahren.

©Lupi Spuma Das Sammeltaxi „flux“ wächst weiter.

Hohe Nachfrage seit dem Start

Seit dem Start im Juli 2024 hat sich das Sammeltaxi-Angebot kontinuierlich entwickelt. Insgesamt wurden bereits mehr als 64.000 Fahrten durchgeführt und rund 84.000 Fahrgäste befördert, 5 Minuten hat berichtet. Die Ausweitung in den Grazer Norden ist eine direkte Reaktion auf diese Nachfrage. Hinter dem Projekt steht die Region Steirischer Zentralraum, die das Angebot gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden organisiert. Ziel ist es, bestehende Verkehrsmittel sinnvoll zu ergänzen und besser miteinander zu verknüpfen. „Der Ausbau von flux bringt den öffentlichen Verkehr näher zu den Menschen und zeigt gleichzeitig, wie gut regionale Zusammenarbeit funktioniert“, erklärt Bürgermeisterin Elke Kahr. Gerade im Alltag soll das Angebot für mehr Flexibilität sorgen. Besonders am Abend oder am Wochenende kann „flux“ eine Alternative zum eigenen Auto sein. “Viele Menschen im Grazer Norden haben sich mehr Flexibilität jenseits der klassischen Hauptverkehrszeiten gewünscht. Mit der Erweiterung von flux kommen wir diesem Wunsch nach und schaffen ein zusätzliches Angebot, das für viele eine Alternative zum eigenen Auto bietet – besonders am Abend und am Wochenende,“ so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

©KPÖ/Julia Prassl Graz Bürgermeisterin Elke Kahr freut sich, dass das Angebot so gut aufgenommen wird.

Nutzung wächst weiter

Ein großer Teil der Fahrten entfällt bereits jetzt auf die Regionen rund um Graz und Voitsberg. Auffällig ist dabei, dass viele Fahrten über Gemeindegrenzen hinweg erfolgen, ein Zeichen dafür, dass das Angebot vor allem dort genutzt wird, wo klassische Verbindungen fehlen.