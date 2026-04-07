Nach Insolvenz: Grazer „Thomawirt“ startet wieder durch

Nach turbulenten Monaten steht das Restaurant „Thomawirt“ vor einem Comeback. Für den 9. April ist die Wiedereröffnung des Lokals angekündigt. Damit kehrt ein bekannter Gastronomiebetrieb in der Mumetropole zurück.

Die vergangenen Monate waren für den Betrieb von Unsicherheit geprägt. Im Herbst 2025 hatte die Betreibergesellschaft ein Sanierungsverfahren beantragt, nachdem wirtschaftliche Belastungen den Fortbestand des Lokals gefährdet hatten, 5 Minuten hat berichtet. Als Gründe wurden unter anderem steigende Kosten in mehreren Bereichen sowie veränderte Rahmenbedingungen in der Gastronomie genannt.

Zwischenlösung und vorübergehende Schließung

Zunächst wurde ein Sanierungsplan angenommen, dennoch kam es zu Beginn des Jahres zur Schließung des Betriebs. Damit verschwand das Lokal vorübergehend aus dem Grazer Gastronomieangebot. Nun folgt offenbar der nächste Versuch eines Neustarts. Über soziale Medien wurde die Rückkehr angekündigt. „Wir sind wieder da!“, heißt es in einem kurzen Statement. Ab Donnerstag, 9. April, soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, berichten mehrere Medien. Details zum künftigen Konzept oder möglichen Änderungen wurden bisher nicht bekanntgegeben. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr.

Fixpunkt im Grazer Univiertel

Der „Thomawirt“ gilt als fixer Bestandteil der Grazer Gastronomieszene, besonders bei Studierenden und Anrainern rund um den Campus in der Leonhardstraße. Das Lokal, das Restaurant, Bar und Café vereint, wurde 2009 in Graz eröffnet. Seine Wurzeln reichen jedoch bis ins 10. Jahrhundert zurück: Bereits 987 wurde der „Thomawirt“ erstmals urkundlich erwähnt. Heute präsentiert sich das Haus auf drei Etagen.