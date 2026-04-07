Frühjahrsputz 2026 startet: Freiwillige für Muruferreinigung gesucht

Gemeinsam anpacken für eine saubere Umwelt: Am 11. April sind wieder zahlreiche Freiwillige entlang der Mur im Einsatz. Bei der Muruferreinigung wird Müll gesammelt, zu Fuß und vom Wasser aus.

Ein zentraler Bestandteil davon ist die Muruferreinigung, bei der zahlreiche Freiwillige gemeinsam entlang des Flusses Abfall sammeln

Ein zentraler Bestandteil davon ist die Muruferreinigung, bei der zahlreiche Freiwillige gemeinsam entlang des Flusses Abfall sammeln

Wenn in Graz der Frühling beginnt, steht traditionell auch der große Frühjahrsputz an. Ein zentraler Bestandteil davon ist die Muruferreinigung, bei der zahlreiche Freiwillige gemeinsam entlang des Flusses Abfall sammeln, heuer findet die Aktion am 11. April statt. Organisiert wird die Initiative vom Umweltamt der Stadt Graz und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, unterstützt von der Holding Graz Stadtraum, Holding Abfallwirtschaft sowie weiteren Partnern. Ziel ist es, die Uferbereiche der Mur von Müll zu befreien und gleichzeitig das Bewusstsein für Umweltschutz zu stärken.

Einsatz an Land und am Wasser

Besonders an der Aktion ist, dass nicht nur zu Fuß gesammelt wird. Auch vom Wasser aus beteiligen sich engagierte Helfer, etwa mit Kajaks oder anderen Wassersportgeräten. So können auch schwer erreichbare Bereiche entlang der Mur gereinigt werden. Damit alle Teilnehmenden gut ausgerüstet sind, werden vor Ort Sammelsäcke, Handschuhe und Zangen zur Verfügung gestellt.

Start im Augarten

Treffpunkt ist am Veranstaltungstag ab 9.00 Uhr in der Augartenbucht. Nach einer kurzen Begrüßung startet die gemeinsame Sammelaktion gegen 9.30 Uhr. Gesammelt wird entlang der Mur sowohl in Richtung Norden als auch Süden. Die Aktion läuft bis etwa 12.30 Uhr. Nach getaner Arbeit sind alle Helfer zu einem gemeinsamen Abschluss eingeladen. Neben einer kleinen Stärkung ist auch ein Gewinnspiel geplant.

Rückblick auf das Vorjahr

Die Muruferreinigung stößt seit Jahren auf großes Interesse. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 180 Personen an der Aktion. Dabei wurden insgesamt 339 Kilogramm Abfall gesammelt, ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig solche Initiativen weiterhin sind. Alle, die mithelfen möchten, sind eingeladen, sich im Vorfeld anzumelden. Das erleichtert die Organisation und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Auch für Wassersportler gibt es eine eigene Anmeldung, um die Einsätze entsprechend koordinieren zu können: abfallwirtschaft@stadt.graz.at.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 13:45 Uhr aktualisiert