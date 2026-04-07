Forschung aus Graz: Neue KI zeigt Sonne so scharf wie nie zuvor

Ein Team der Uni Graz sorgt international für Aufsehen: Mit einer neuen KI-Methode werden selbst kleinste Strukturen auf der Sonne sichtbar. Das könnte die Sonnenforschung grundlegend verändern.

Neue KI aus Graz macht selbst kleinste Strukturen auf der Sonne sichtbar und sorgt für deutlich schärfere Einblicke in unseren Stern.

Neue KI aus Graz macht selbst kleinste Strukturen auf der Sonne sichtbar und sorgt für deutlich schärfere Einblicke in unseren Stern.

Die Sonne sichert unser Leben auf der Erde, doch ihre Magnetfelder können auch für massive Störungen sorgen. Umso wichtiger ist es, genau zu verstehen, was auf unserem nächsten Stern passiert. Genau hier setzt ein Forschungsteam der Universität Graz gemeinsam mit dem High Altitude Observatory in Boulder (USA) an. Den Astrophysikern ist es gelungen, eine KI-gestützte Methode zu entwickeln, die selbst kleinste Details auf der Sonne sichtbar macht. Damit könnte sich die Beobachtung unseres Sterns nachhaltig verändern.

©Uni Graz/Schirninger Links: Aufnahme der Sonne vom Observatorium Kanzelhöhe der Universität Graz. Mitte und rechts: Hochaufgelöste Aufnahmen eines kleinen Sonnenausschnitts vom Daniel K. Inouye Solar Telescope auf Hawaii, die mit der neu entwickelten Methode rekonstruiert wurden. Feinste Details auf der Sonnenoberfläche konnten sichtbar gemacht werden.

Wenn die Atmosphäre stört

Schon heute liefert das Daniel K. Inouye Solar Telescope auf Hawaii spektakuläre Bilder. Es ist aktuell das größte Sonnenteleskop der Welt. „Diese Bilder geben uns Einblick in die dynamischen Prozesse des Sonnenplasmas und Magnetfeldes“, erklärt Astrid Veronig von der Uni Graz. Doch es gibt ein Problem: Die Erdatmosphäre verzerrt die Aufnahmen. „Die Erdatmosphäre stellt jedoch eine Herausforderung dar, da sie die Bildqualität durch Turbulenzen erheblich beeinträchtigt“, so Veronig. Selbst modernste Technik kann diese Störungen bisher nicht vollständig ausgleichen.

KI trennt Störung von Information

Genau hier kommt die neue Methode ins Spiel. Das internationale Team kombiniert physikalisches Wissen mit künstlicher Intelligenz. Das Besondere: Die KI arbeitet nicht als „Blackbox“. „Unsere KI ist nicht einfach eine Blackbox“, betont Veronig. Stattdessen nutzt sie physikalische Modelle und Gleichungen, um zu verstehen, wie Licht und Atmosphäre zusammenwirken. So kann sie Störungen herausrechnen und die eigentlichen Bildinformationen rekonstruieren.

Verborgene Details werden sichtbar

Erstmals getestet wurde das Verfahren mit Simulationsdaten. Danach kam es bei echten Beobachtungen zum Einsatz – mit klarem Ergebnis. „Kleinste Strukturen, die zuvor verborgen waren, konnten so sichtbar gemacht werden“, sagt Christoph Schirninger, Erstautor der Studie. Damit eröffnet die Methode völlig neue Möglichkeiten für die Forschung.

©Uni Graz/Schweiger Astrid Veronig und Christoph Schirninger vom Institut für Physik der Uni Graz.

Großes Potenzial für kommende Teleskope

Auch international sorgt die Entwicklung für Aufmerksamkeit. „Physik-informierte neuronale Netzwerke öffnen völlig neue Perspektiven für die Erforschung der Sonne“, erklärtRobert Jarolim vom High Altitude Observatory. Besonders spannend: Die Technologie könnte künftig bei großen Projekten wie dem geplanten European Solar Telescope eingesetzt werden. Die Studie wurde im Fachjournal „Astronomy & Astrophysics“ veröffentlicht.