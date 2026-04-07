Cybersecurity Campus Graz eröffnet: Neues Zentrum für IT-Sicherheit

In Graz startete ein neues Kapitel für digitale Sicherheit: Der Cybersecurity Campus an der TU Graz wurde eröffnet. Hier trifft Spitzenforschung auf nachhaltige Bauweise und das mitten in der Steiermark.

Mit der feierlichen Schlüsselübergabe ist es offiziell: Der Cybersecurity Campus Graz hat am Dienstag. dem 7. April 2026, seinen Betrieb aufgenommen. Auf rund 5.000 Quadratmetern bietet der Neubau am Campus Inffeldgasse moderne Büros und Labors für die IT-Sicherheitsforschung. Errichtet wurde das Gebäude von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) in nur eineinhalb Jahren – investiert wurden rund 25 Millionen Euro. Neben dem Institute of Information Security der TU Graz sind auch weitere Einrichtungen und künftig Unternehmen aus der IT-Sicherheitsbranche vor Ort angesiedelt. Damit wächst der Campus weiter zu einem zentralen Innovationsstandort in der Steiermark.

©Helmut Pierer | Neuer Standort für IT-Sicherheitsforschung: Der Cybersecurity Campus am Gelände der TU Graz.

Cybersicherheit betrifft uns alle

Bei der Eröffnung machte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) die Bedeutung deutlich: „Cybersicherheit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern betrifft uns alle.“ Der neue Campus soll genau hier ansetzen und Forschung sowie Zusammenarbeit stärken. Ziel ist es, Graz international noch sichtbarer zu machen und gleichzeitig Wissenschaftseinrichtungen besser zu schützen. Auch für die Zukunft der Forschung sei das ein entscheidender Schritt.

Nachhaltig gebaut mit besonderem Blickfang

Nicht nur inhaltlich, auch architektonisch setzt der Campus Maßstäbe. Das Gebäude besteht aus drei verbundenen Teilen und punktet mit Holzfassade, Photovoltaik und Erdwärme. Rund 75 Prozent der Wärme und 65 Prozent der Kühlung werden über Geothermie abgedeckt. Besonders auffällig: Beim Bau wurde eine fast hundert Jahre alte Silberlinde bewusst integriert. Gemeinsam mit neu gepflanzten Bäumen sorgt sie für natürlichen Schatten und verleiht dem Areal einen eigenen Charakter. Ergänzt wird das Konzept durch begrünte Dächer und über 100 Fahrradabstellplätze.

©Lunghammer/TU Graz Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Horst Bischof, Rektor der TU Graz, Stefan Mangard, Leiter des Institute of Information Security der TU Graz.

Forschung trifft auf Wirtschaft

Für die TU Graz ist der neue Campus ein großer Schritt. Rektor Horst Bischof betont: „Hier entsteht ein einzigartiges Innovationsökosystem, in dem Wissenschaft und Wirtschaft zu einem führenden Zentrum für Cybersicherheit zusammenfinden.“ Rund 80 Forschende arbeiten bereits am Institute of Information Security an Themen wie Kryptografie oder vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz. Internationale Erfolge, etwa bei der Aufdeckung von Sicherheitslücken oder der Entwicklung neuer Verschlüsselungsstandards, unterstreichen die Bedeutung des Standorts.

Ausbildung für die nächste Generation

Auch Studierende profitieren direkt vom neuen Campus. Die TU Graz setzt stark auf praxisnahe Ausbildung im Bereich Cybersecurity. Laut Institutsleiter Stefan Mangard wird das Angebot weiter ausgebaut: „Das neue Gebäude ermöglicht es uns, Forschung und Lehre rund um das Thema IT-Sicherheit weiter auszubauen.“ Schon im September kommt eine neue Forschungsgruppe dazu. Damit werden in Graz jene Fachkräfte ausgebildet, die am Arbeitsmarkt zunehmend gefragt sind.