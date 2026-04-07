Radfahrer (77) bei Kollision in Graz lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Graz-Jakomini: Ein 77-jähriger Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Wagen lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich Dienstagnachmittag in einem Kreuzungsbereich.

Am Dienstagnachmittag, dem 7. April 2026, kam es gegen 16.05 Uhr in der Grazbachgasse zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Grazer war mit seinem Auto am linken Fahrstreifen in östliche Richtung unterwegs und dürfte bei Grünlicht in die Kreuzung mit der Friedrichsallee eingefahren sein. Unmittelbar vor der Kreuzung, auf Höhe eines Schutzweges, bemerkte er einen Radfahrer, der von rechts kam.

Vollbremsung ohne Erfolg

Laut bisherigen Erhebungen reagierte der Autofahrer sofort: Er leitete eine Vollbremsung ein und gab ein durchgehendes Hupsignal ab. Dennoch fuhr der 77-jährige Radfahrer ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann nach vorne geschleudert.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital

Der schwer verletzte Grazer wurde noch an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt. Anschließend brachte man ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Graz. Sein Zustand ist derzeit kritisch. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Beim Radfahrer konnten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung festgestellt werden, ein Alkotest war jedoch nicht möglich. „Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.