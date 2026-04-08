ÖVP Graz setzt auf Promis: Ex-Kurz-Vertrauter und Sturm-Legende dabei

Die Grazer ÖVP setzt im Vorfeld der Gemeinderatswahl auf bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Sport. Noch bevor die vollständige Liste offiziell präsentiert wird, stehen zwei Namen bereits fest: Unternehmensberater und ehemaliger Ministeriumssprecher Jim Lefebre sowie Ex-Sturm-Graz-Spieler Gilbert Prilasnig werden für die Partei ins Rennen gehen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Politische Erfahrung trifft Sportkarriere

Mit Jim Lefebre gewinnt die ÖVP einen Kandidaten, der bereits über umfangreiche politische Erfahrung verfügt. Der gebürtige Grazer war unter anderem im Finanzministerium tätig und galt als enger Vertrauter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Seine politische Laufbahn begann allerdings schon deutlich früher in Graz, so war er bereits als Schüler bereits bei der Schülerunion in Graz tätig. Nun kehrt er in seine Heimatstadt zurück, um sich auf kommunaler Ebene einzubringen. Persönliche Machtansprüche stellt er dabei nicht in den Vordergrund: Sein Fokus liege darauf, die Stadt weiterzuentwickeln und seine wirtschaftliche Erfahrung einzubringen. Spannend ist auch, dass sein Name in der Inseraten-Affäre im Bund auftaucht und er auch als Zeuge befragt werden könnte. Dieses Thema ist aus seiner Sicht aber „erledigt“. Mit Gilbert Prilasnig setzt die ÖVP gleichzeitig auf einen bekannten Namen aus dem Sport. Der ehemalige Profi von Sturm Graz soll laut Parteikreisen ebenfalls auf der Liste stehen. Offiziell bestätigt wurde seine Kandidatur zunächst nicht, intern gilt sein Antreten jedoch als fix. Auch Wirtschaftskammer-Obmann Bernhard Bauer wird für die ÖVP kandidieren. Innerhalb der Partei wird er als wichtiger Vertreter wirtschaftlicher Interessen gesehen. Spekulationen über mögliche Funktionen nach der Wahl weist er jedoch zurück.

©Klaus Morgenstern Auch Wirtschaftskammer-Obmann Bernhard Bauer wird für die ÖVP kandidieren.

Liste wird in mehreren Schritten präsentiert

Die vollständige Kandidatenliste der Grazer ÖVP soll in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt werden. Bereits zuvor zeichnet sich ab, dass die Partei auf eine Mischung aus politischen Quereinsteigern, erfahrenen Funktionären und bekannten Persönlichkeiten setzt. Die Präsentation der Kandidaten markiert zugleich den Übergang in die heiße Phase des Wahlkampfs. Am 28. Juni entscheidet sich, wie sich die Kräfteverhältnisse in Graz künftig gestalten werden. Dabei spielen nicht nur Parteiprogramme eine Rolle, sondern auch die Personen, die für diese stehen. Mit Lefebre und Prilasnig setzt die ÖVP gezielt auf bekannte Gesichter und versucht damit, im Wettbewerb um Wählerstimmen zusätzliche Aufmerksamkeit zu gewinnen.