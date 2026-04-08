Tragischer Unfall in Graz-Jakomini: 77-jähriger Radfahrer verstorben

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Graz gibt es nun die traurige Gewissheit: Der 77-jährige Radfahrer, der bei der Kollision lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben.

Zu einem folgeschweren Unfall kam es in der Grazbachgasse in Graz. Wie jetzt bekannt wurde erlag der 77-jährige Radfahrer seinen Verletzungen.

Zu einem folgeschweren Unfall kam es in der Grazbachgasse in Graz. Wie jetzt bekannt wurde erlag der 77-jährige Radfahrer seinen Verletzungen.

Wie 5 Minuten berichtet hat, kam es am 7. April gegen 16.05 Uhr in der Grazbachgasse im Bezirk Jakomini zu einem folgenschweren Unfall. Ein 29-jähriger Autofahrer war stadtauswärts unterwegs und fuhr laut bisherigen Erkenntnissen bei Grünlicht in die Kreuzung mit der Friedrichsallee ein. Zur selben Zeit näherte sich ein 77-jähriger Radfahrer von rechts dem Kreuzungsbereich. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines Hupsignals konnte der Pkw-Lenker die Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschleudert.

Kampf ums Überleben verloren

Der 77-Jährige wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Nun ist bekannt geworden, dass der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Beim Radfahrer gab es Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung, ein Test konnte jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen.