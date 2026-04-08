Spring Opening im Pink Elephant in Graz: Party-Start in die neue Saison

Heute startet das Pink Elephant mit dem „Spring Opening“ in die neue Saison: Ab 16 Uhr lädt das Motto „Tropical Sunset Garden“ zum entspannten Afterwork ein, ab 19 Uhr sorgen Live-DJs für Partystimmung und echtes Sunset-Feeling.

Mit einem atmosphärischen Event eröffnet das Pink Elephant heute am 8. April offiziell die neue Saison und setzt dabei ganz auf entspannte Frühlingsgefühle gepaart mit ausgelassener Partystimmung. Unter dem Motto „Tropical Sunset Garden“ verwandelt sich die Location ab 16 Uhr in eine urbane Oase, die zum Verweilen, Genießen und Feiern einlädt.

Startschuss für die Frühlingssaison

Schon am frühen Nachmittag steht das Event ganz im Zeichen eines stilvollen Afterwork-Ausklangs. Gäste können den Arbeitstag bei einem Sektempfang, chilligen Beats und einer lockeren Atmosphäre hinter sich lassen. Dazu werden Flying Fingerfood-Kreationen serviert, die nicht nur Appetit auf mehr machen, sondern auch einen ersten Vorgeschmack auf die neue Speisekarte geben. Kulinarik und Ambiente greifen dabei bewusst ineinander und schaffen ein stimmiges Gesamtbild. Ab 19 Uhr sorgen die DJs Gloud.G und Cheb Ayoubsi für musikalische Highlights und liefern den passenden Soundtrack für einen Abend zwischen Lounge-Vibes und Tanzfläche. Dass die Temperaturen heute so frühlingshaft sind, spielt dem Opening in die Hände.

Vor- und Erfolgsgeschichte

Das Pink Elephant gilt seit seiner Eröffnung im September 2020 als der Treffpunkt in der Murmetropole. Begonnen mit einem Tex-Mex-Konzept, hat das beliebte Lokal seine Speise- und Getränkekarte inzwischen deutlich erweitert. Neben der Weiterentwicklung des Angebots gab es im Februar 2022 eine weitere Neuerung: Beatriz Silva übernahm als Aiola-Partnerin die Betriebsleitung des Pink Elephant, gemeinsam mit dem Inhaber-Duo Alexander Knoll und Simon Possegger.