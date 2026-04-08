„Graz, bleib sauber!“: Stadt startet große Müll-Offensive

Zigarettenstummel, Plastik und Verpackungen landen immer öfter im öffentlichen Raum. Mit der Kampagne „GRAZ, BLEIB SAUBER!“ will die Stadt jetzt gegensteuern und setzt dabei auf Bewusstsein, Verantwortung und die Mithilfe aller.

Mit der neuen Initiative will die Stadt gezielt das Bewusstsein schärfen. Von Mitte April bis Mitte Mai wird verstärkt informiert, sensibilisiert und zur Mithilfe aufgerufen.

Mit der neuen Initiative will die Stadt gezielt das Bewusstsein schärfen. Von Mitte April bis Mitte Mai wird verstärkt informiert, sensibilisiert und zur Mithilfe aufgerufen.

Ein Coffee-to-go-Becher im Park, Zigarettenstummel am Gehsteig oder Plastikverpackungen entlang der Mur, Bilder, die viele Grazer aus ihrem Alltag kennen. Was oft beiläufig passiert, hat jedoch spürbare Folgen. Genau hier setzt die neue Kampagne „GRAZ, BLEIB SAUBER!“ an. Die Stadt Graz startet damit eine breit angelegte Initiative gegen Littering, also das achtlose Wegwerfen von Müll im öffentlichen Raum.

Ein wachsendes Problem mit großen Folgen

Hinter dem scheinbar kleinen Problem steckt eine große Herausforderung. Durch steigenden Konsum, immer mehr Einwegprodukte und die intensive Nutzung öffentlicher Plätze nimmt die Vermüllung auch in Graz zu. Besonders kritisch: Viele Abfälle zersetzen sich nur langsam und geben dabei Schadstoffe ab. Diese gelangen in Böden und Gewässer, mit langfristigen Folgen für Umwelt und Gesundheit. Ein eindrückliches Beispiel: Ein einziger Zigarettenstummel kann bis zu 40 Liter Wasser verunreinigen. Eine Zahl, die zeigt, wie gravierend selbst kleinste Müllreste wirken können.

Kampagne setzt auf Eigenverantwortung

Mit der neuen Initiative will die Stadt gezielt das Bewusstsein schärfen. Von Mitte April bis Mitte Mai wird verstärkt informiert, sensibilisiert und zur Mithilfe aufgerufen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont dabei die gemeinsame Verantwortung: „Graz ist eine sehr saubere Stadt und das verdanken wir dem täglichen Einsatz vieler Menschen. Gerade mit Blick auf den Sommer wollen wir dieses Bewusstsein weiter stärken.“ Denn klar ist: Sauberkeit im öffentlichen Raum ist kein Selbstläufer, sie entsteht durch das Verhalten jedes Einzelnen. Wie viel Aufwand hinter einem sauberen Stadtbild steckt, zeigen die Zahlen der Holding Graz.

Täglich werden rund: 5,3 Millionen Quadratmeter öffentliche Flächen gereinigt

4.500 Papierkörbe betreut und entleert

knapp 1.000 Kilometer Straßen instand gehalten

Dazu kommen tausende Bäume, Grünflächen, Spielplätze und Parkanlagen, die regelmäßig gepflegt werden. Insgesamt werden jährlich rund 3,1 Millionen Kilogramm Müll gesammelt.

Engagement der Bevölkerung wächst

Stadtrat Manfred Eber macht die Dimension greifbar: „Die Holding sorgt täglich für rund 5,3 Millionen Quadratmeter gepflegte Flächen – das sind etwa 742 Fußballfelder. Jede und jeder kann mithelfen, damit Graz lebenswert bleibt.“ Dass das Thema viele Menschen bewegt, zeigt sich besonders bei Aktionen wie der Grazer Muruferreinigung. Diese findet heuer am 11. April statt und ist seit Jahren ein Fixpunkt für Umweltbewusste, 5 Minuten hat berichtet. Die Teilnehmerzahlen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zuletzt waren rund 180 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz und sammelten etwa 500 Kilogramm Müll. Neben alltäglichen Abfällen werden dabei immer wieder ungewöhnliche Gegenstände entdeckt, von Fahrrädern bis hin zu Autoteilen oder sogar einer Waffe. Die Aktion zeigt eindrucksvoll, wie viel Müll im öffentlichen Raum landet.

Achtest du auf richtige Mülltrennung? Ja, ich trenne meinen gesamten Müll korrekt. Ja, aber nur, wenn es nicht zu aufwendig ist. Manchmal. Nein, das ist mir egal. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich nicht so gut aus. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zufriedenheit hoch, aber Herausforderungen bleiben

Trotz der Problematik zeigt eine aktuelle Analyse: Graz schneidet im Bereich Sauberkeit weiterhin sehr gut ab. Rund 86 Prozent der Bevölkerung sind mit der Situation zufrieden, die Gesamtbewertung liegt bei 1,8. Besonders positiv entwickelt haben sich zuletzt die Sauberkeit der Straßen, der Zustand der Radwege sowie der Winterdienst. Dennoch bleibt Handlungsbedarf, vor allem an stark frequentierten Orten. Holding-Graz-Vorständin Alice Loidl erklärt: „Sauberkeit im öffentlichen Raum ist eine gemeinsame Verantwortung. Gerade an stark frequentierten Orten sehen wir, dass zusätzliche Anstrengungen notwendig sind.“

Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung

Die Stadt setzt deshalb nicht nur auf Reinigung, sondern auch auf Prävention. Die Botschaft der Kampagne ist klar und einfach: Jede und jeder kann einen Beitrag leisten. Die Devise lautet: Mehrweg statt Einweg reduziert Müll von vornherein, richtige Entsorgung verhindert Umweltbelastung und Vorbildwirkung schafft Bewusstsein im eigenen Umfeld. Mit über 4.500 Abfallbehältern im Stadtgebiet sei die Infrastruktur vorhanden, entscheidend ist die Nutzung.