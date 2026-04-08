Open-Air-Show: Star-DJ kommt nach Graz und legt am Karmeliterplatz auf

Im August 2026 wird Graz zum Hotspot für Musikfans: Superstar-DJ Robin Schulz kommt auf den Karmeliterplatz. Mit im Gepäck: Milliarden Streams, internationale Hits und Festival-Feeling mitten in der Stadt.

Am Samstag, dem 15. August 2026, kommt einer der erfolgreichsten DJs der Welt nach Graz. Robin Schulz tritt um 20 Uhr am Karmeliterplatz auf und bringt internationale Clubstimmung direkt ins Herz der Stadt. Der deutsche Künstler zählt zu den größten Namen der elektronischen Musikszene und begeistert seit Jahren ein weltweites Publikum. Tickets sind ab 62,49 Euro erhältlich – unter anderem online über oeticket.

Zahlen, die für sich sprechen

Robin Schulz ist Deutschlands international erfolgreichster Solokünstler und das mit beeindruckenden Rekorden. Mehr als 20 Milliarden Streams weltweit und über 150 Millionen Shazams zeigen, wie stark seine Musik rund um den Globus gehört wird. Allein aus Deutschland stammen rund 2 Milliarden Streams. Monatlich hören ihm über 28 Millionen Menschen auf Spotify zu. Dazu kommen mehr als 850 Goldauszeichnungen für über 30 Millionen verkaufte Tonträger.

Von Osnabrück in die Welt

Geboren und aufgewachsen in einer nordwestdeutschen Stadt mit rund 160.000 Einwohnern, hat Schulz den Sprung auf die größten Bühnen der Welt geschafft. Seine Mischung aus House, Electro und Pop trifft den Nerv der Zeit und sorgt international für volle Tanzflächen. Damit hat er sich einen fixen Platz in der Musikgeschichte gesichert.

Festival-Feeling garantiert

Ob Ultra Music Festival in Miami, Tomorrowland in Belgien und Brasilien oder seine wöchentliche Residency im Pacha Ibiza – Robin Schulz ist auf den größten Bühnen der Welt zu Hause. Seine Tourneen führen ihn durch Europa, die USA, Asien und Australien. Mit dem Auftritt in Graz bringt er dieses internationale Flair nun auch in die Steiermark.