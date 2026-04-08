Schwerer Crash auf A9: Lkw-Lenker verlor Bewusstsein

Ein Sekundenschlaf mit Folgen: Auf der A9 bei Wundschuh verlor ein Lkw-Lenker kurz das Bewusstsein und krachte in eine Böschung. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt ins LKH Graz gebracht.

Mittwochfrüh, 8. April 2026, kam es auf der A9 bei Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 6.50 Uhr war ein 37-jähriger Peruaner mit einem Sattelzug in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Laut seinen eigenen Angaben sowie jenen seines Beifahrers verlor der Lenker plötzlich kurz das Bewusstsein. Genau in diesem Moment näherte sich der Lkw dem Ende eines Staus.

Ausweichmanöver endet im Crash

Um einen Auffahrunfall zu verhindern, reagierte der 37-Jährige im letzten Augenblick. Er verriss das Fahrzeug, durchschlug die Leitschiene und prallte schließlich gegen eine Böschung. Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Beifahrer unverletzt. Beide Männer wurden noch vor Ort vom Roten Kreuz untersucht. Der Lenker hatte weniger Glück: Er wurde mit Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Dort stellten Ärzte eine Bruchverletzung an seiner rechten Hand fest. Wie schwer die gesundheitlichen Folgen insgesamt sind, ist derzeit nicht näher bekannt. Bei den Bergungsarbeiten standen mehrere Einsatzkräfte im Einsatz. Die Feuerwehren Lebring, Neudorf und Weitendorf sowie die ASFINAG arbeiteten gemeinsam an der Unfallstelle. Trotz des Einsatzes konnte der Verkehr auf der A9 weiterfließen, eine Sperre war nicht notwendig.