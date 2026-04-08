Nandu im Grazer Wald: Laufvogel sorgt für Einsatz in der Steiermark

Wer in St. Marein bei Graz einen Waldspaziergang macht, rechnet mit vielem, aber wohl kaum mit einem Nandu. Genau das ist jetzt passiert. Der große Laufvogel wurde frei herumlaufend entdeckt und sorgte für ordentlich Verwunderung. Statt Reh oder Hase stand plötzlich ein exotischer Gast zwischen den Bäumen. Schnell war klar: Hier braucht es Hilfe.

Tierhilfe rückt aus

Die Tierhilfe Steiermark ließ sich nicht lange bitten und machte sich auf den Weg. Vor Ort zeigte sich die kuriose Lage in voller Größe – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein Nandu ist alles andere als unauffällig. Trotzdem behielten die Einsatzkräfte die Ruhe und gingen strukturiert vor, um das Tier nicht zusätzlich aufzuschrecken. Und dann ging alles ganz flott: Nach rund 20 Minuten war der tierische Ausflug auch schon beendet. Wie die Tierhilfe Steiermark berichtet: „St. Marein bei Graz Ein freilaufender Nandu wurde in einem Waldstück gemeldet. Nach etwa 20 Minuten konnte das Tier gesichert werden.“

©Tierhilfe Steiermark Tierischer Ausreißer: Der Nandu konnte von der Tierhilfe Steiermark rasch gesichert werden.

Happy End für den Ausreißer

Nach der Rettung wurde der Nandu vorübergehend untergebracht und versorgt. Parallel dazu lief die Suche nach dem Besitzer – ebenfalls mit Erfolg. Die Tierhilfe ergänzt abschließend: „Es wurde vorübergehend untergebracht und der Besitzer ermittelt“.