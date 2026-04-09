Darts-Elite kommt wieder nach Graz

In Graz wird’s im Mai wieder laut: Die Austrian Darts Open bringen Weltstars in die Messehalle. Mit dabei: große Namen, viel Preisgeld und heimische Spieler, die für Stimmung sorgen wollen.

Bereits zum 14. Mal macht die Winamax PDC European Tour Halt in Österreich und erneut wird Graz zum Zentrum der Darts-Welt. Von 8. bis 10. Mai 2026 verwandelt sich die Halle A im Messe Congress Graz in eine Bühne für Präzision, Nervenstärke und jede Menge Emotion. Das Turnier zählt zu den traditionsreichsten Stopps der gesamten Tour und zieht Jahr für Jahr Top-Spieler sowie Fans aus ganz Europa an. Für viele ist es längst ein fixer Termin im Kalender. Neben hochklassigen Matches bietet das Turnier auch abseits der Bühne einiges. Mit einem Gesamtpreisgeld von 230.000 Pfund geht es sportlich um viel. Wer nicht vor Ort ist, kann das Spektakel live auf DAZN verfolgen.

Weltstars und Titelverteidiger im Fokus

Auch heuer gibt sich die internationale Elite die Ehre. Namen wie Michael van Gerwen, Jonny Clayton, James Wade oder Josh Rock stehen auf der Teilnehmerliste, ebenso wie Gian van Veen. Im Mittelpunkt steht aber Titelverteidiger Martin Schindler: Der Deutsche schrieb 2025 Geschichte, als er als erster Spieler European-Tour-Titel in Deutschland, Österreich und der Schweiz holte. In Graz will er nun seinen Erfolg verteidigen.

Heimvorteil als Trumpf

Besonders spannend wird es aus österreichischer Sicht. Die sogenannten Host Nation Qualifier brennen darauf, vor heimischem Publikum zu zeigen, was in ihnen steckt. Die Unterstützung von den Rängen kann dabei zum entscheidenden Faktor werden.