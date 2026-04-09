Großbrand auf Südbahnstrecke: Feuerwehren stundenlang im Einsatz

Ein kilometerlanger Brand entlang der Bahnstrecke in Frohnleiten hat am Mittwoch nicht nur Einsatzkräfte gefordert, sondern auch den Zugverkehr massiv eingeschränkt. Pendler mussten deutlich mehr Zeit einplanen.

Am Mittwoch, dem 8. April 2026, geriet entlang der Südbahnstrecke in Frohnleiten ein Bahndamm in Brand. Zwischen Peugen und Badl breiteten sich mehrere Vegetationsbrände gleichzeitig aus. 5 Minuten berichtete: Böschungsbrand legt Südbahn lahm: Strecke gesperrt. Die Flammen erfassten eine Strecke von mehreren Kilometern und sorgten für eine herausfordernde Lage. Immer wieder entzündeten sich neue Brandherde entlang der Gleise.

Rauch sorgt für Einschränkungen

Die starke Rauchentwicklung führte nicht nur zu einem Großeinsatz der Feuerwehren, sondern auch zu Problemen im Straßenverkehr. Zeitweise kam es auf der daneben verlaufenden Schnellstraße zu erheblichen Sichtbehinderungen. Parallel dazu wurde auch der Zugverkehr massiv beeinträchtigt. Zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Mixnitz-Bärenschützklamm ging zeitweise gar nichts mehr. Die Südbahn musste aufgrund des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt werden. Pendler standen vor großen Herausforderungen und mussten längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Laut ÖBB blieb die Strecke voraussichtlich bis 20 Uhr gesperrt.

©Feuerwehr Deutschfeistritz | Der Bahndammbrand erstreckte sich über mehrere Kilometer und forderte einen Großeinsatz.

Großeinsatz mit vielen Kräften

Mehrere Feuerwehren aus der Region standen rund vier Stunden im Einsatz, um die zahlreichen Brandherde zu bekämpfen. „Im Einsatz standen: Feuerwehren Frohnleiten/Stadt, Röthelstein, MM Frohnleiten GmbH, Peggau, Friesach/Wörth, Kleinstübing, Semriach, Übelbach/Markt, Deutschfeistritz, Abschnittsführungsstab A01, BFK Graz-Umgebung, Polizei, Rotes Kreuz, ÖBB, ASFiNAG“, berichtet die Feuerwehr Deutschfeistritz.

Strecke wieder frei – Folgen bleiben

Am Abend konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die Sperre wurde aufgehoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen. Allerdings lief nicht sofort alles reibungslos. „Wegen eines Feuerwehreinsatzes waren zwischen Peggau-Deutschfeistritz Bahnhof und Mixnitz-Bärenschützklamm Bahnhof bis 20.16 Uhr keine Fahrten möglich“, so die ÖBB.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 10:47 Uhr aktualisiert