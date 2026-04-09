Bildergalerie: Das war das Spring Opening im Grazer Pink Elephant

Graz ist in die neue Partysaison gestartet: Beim Spring Opening im Pink Elephant feierten zahlreiche Gäste bei sommerlichen Sounds, Drinks und neuer Speisekarte den Auftakt.

Frühlingshafte Stimmung beim „Spring Opening“ im Pink Elephant in Graz: Zahlreiche Gäste feierten den gelungenen Start in die neue Saison.

Frühlingshafte Stimmung beim „Spring Opening“ im Pink Elephant in Graz: Zahlreiche Gäste feierten den gelungenen Start in die neue Saison.

Mit dem „Spring Opening – Tropical Sunset Garden“ ist dem Pink Elephant am Mittwoch, dem 8. April, ein stimmungsvoller Start in die neue Saison gelungen. Ab 16 Uhr füllte sich die Location in Graz mit Gästen, die die besondere Atmosphäre zwischen Afterwork und Party genossen. Welcome Prosecco, warme Temperaturen und entspannte Beats sorgten von Beginn an für Frühlingsgefühle.

Afterwork trifft Party

Schon am Nachmittag stand das Event ganz im Zeichen eines lockeren Ausklangs nach der Arbeit. Bei chilligen Sounds konnten Besucher abschalten und sich auf einen Abend voller Musik und Kulinarik einstimmen. Ab 19 Uhr wurde die Stimmung dann deutlich lebhafter: Live-DJ-Sets von DJ Gloud.G und Cheb Ayoubsi brachten echtes Sunset-Feeling und luden zum Tanzen ein.

Neue Speisekarte kommt gut an

Neben der Musik spielte auch das kulinarische Angebot eine zentrale Rolle. Im Rahmen des Events wurde die neue Speisekarte präsentiert, die bei den Gästen großen Anklang fand. Die Kombination aus Food, Drinks und Atmosphäre machte den Abend zu einem runden Erlebnis.

Treffpunkt in Graz

Seit seiner Eröffnung im September 2020 hat sich das Pink Elephant als fixer Treffpunkt in der Murmetropole etabliert. Ursprünglich mit Tex-Mex-Konzept gestartet, wurde das Angebot laufend erweitert. Seit Februar 2022 wird das Lokal von Beatriz Silva als Aiola-Partnerin und Alexander Knoll geführt.

Ausblick auf die Saison

Nach diesem gelungenen Auftakt blickt das Pink Elephant auf eine vielversprechende Saison. Das große Interesse und die positive Stimmung beim Opening zeigen: Die Lust auf Events, Genuss und gemeinsame Abende ist in Graz ungebrochen.

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©Anja Kaufmann/Aiola | Sonnenuntergang, Beats und gute Stimmung: Das Spring Opening verwandelte das Pink Elephant in eine urbane Frühlingsoase.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert