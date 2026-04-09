Mit „Tanzschein“: ESC-Star COSMO kommt nach Graz

Graz bekommt Besuch vom Eurovision Song Contest: COSMÓ steht am 24. April live auf der Bühne. Dich erwarten Musik, Tanz und die Chance auf ein persönliches Treffen mit dem heimischen ESC-Act.

Der Countdown zum Eurovision Song Contest läuft und Graz ist mittendrin. Noch bevor COSMÓ im Mai mit seinem Song „Tanzschein“ international antritt, macht der österreichische Teilnehmer Halt im MURPARK. Für Fans bedeutet das: Du kannst den Künstler live erleben, bevor es auf die große Bühne Europas geht.

Mitten im Geschehen statt nur dabei

Am 24. April verwandelt sich das Shopping-Center in eine Tanzfläche. COSMÓ bringt seinen Song „Tanzschein“ live auf die Bühne und lässt es nicht bei einem klassischen Auftritt. Gemeinsam mit einer professionellen Tanzgruppe startet er einen Flashmob. Das Besondere daran: Du kannst einfach mitmachen. Zuschauen ist erlaubt, mittanzen ausdrücklich erwünscht. Nach der Performance ist noch lange nicht Schluss. COSMÓ nimmt sich Zeit für alle, die ihn persönlich treffen wollen. Selfies, Autogramme und kurze Gespräche sind eingeplant.