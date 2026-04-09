Brand im LKH Graz II: Patientin legt Feuer in Zimmer

In Graz ist es am Mittwoch zu einem Brand im LKH Graz II, Standort Süd, gekommen. Eine Patientin soll das Feuer selbst gelegt haben. Mehrere Menschen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht werden.

Mittwochmittag (8. April 2026) wurde im LKH Graz II, Standort Süd, Alarm ausgelöst. Laut der „Kleinen Zeitung“ dürfte eine Patientin im Zentrum für Suchtmedizin ein Feuer in ihrem Zimmer entfacht haben. Innerhalb kurzer Zeit griffen die Flammen auf Teile des Zimmers über und sorgten für einen Großeinsatz im Krankenhaus.

Patientin schwer verletzt

Die Frau selbst erlitt bei dem Brand schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung weiter an der Uniklinik behandelt. Warum es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Hintergründe werden aktuell von den Behörden untersucht. Insgesamt wurden zwölf Menschen, darunter Mitarbeiter und Patienten, medizinisch abgeklärt, da der Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestand. Sie werden weiterhin beobachtet und versorgt.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Dem Krankenhauspersonal sowie der Betriebsfeuerwehr gelang es, rasch zu reagieren. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Patienten mussten aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit gebracht werden, um sie vor Rauch und Flammen zu schützen. Der betroffene Teil des Zentrums für Suchtmedizin bleibt vorläufig geschlossen. Gleichzeitig arbeitet das Spital daran, den Betrieb dort so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.