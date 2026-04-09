Start der steirischen Weinsaison: Graz wurde zur Bühne für 1.000 Weine

In Graz ist die neue Weinsaison offiziell eröffnet: 127 steirische Winzer präsentierten den Jahrgang 2025 und sorgten mit rund 1.000 Weinen für großen Andrang bei Publikum und Fachwelt.

Mit der Weinpräsentation in Graz ist die steirische Weinsaison offiziell gestartet. 127 Winzerinnen und Winzer aus der Südsteiermark, dem Vulkanland und der Weststeiermark nutzten die Bühne, um ihren neuen Jahrgang zu zeigen. Vor Ort trafen Produzenten auf Vertretern aus Gastronomie und Handel sowie auf zahlreiche private Weininteressierte. Die Veranstaltung bot damit nicht nur eine erste Verkostung, sondern auch einen kompakten Einblick in die Vielfalt und Stilrichtungen des steirischen Weines.

Breites Angebot bei der Verkostung

Die Auswahl war umfangreich: Rund 1.000 Weine standen zur Verkostung bereit. Neben dem aktuellen Jahrgang 2025 wurden auch Sekte und gereifte Weine ausgeschenkt. Eine eigene Themenbar rückte PIWI- und Orange-Weine in den Fokus. Erstmals ergänzten Wine-Walks das Programm, bei denen BesucherInnen verschiedene Schwerpunkte gezielt erkunden konnten. Jedes Weingut präsentierte dabei eine individuelle Auswahl und setzte eigene Akzente.

©Wein Steiermark / Werner Krug v.l.n.r: Martin Palz/Wein Steiermark Geschäftsführer, Gerald Deutschmann/Landtagspräsident, Andrea Jöbstl-Prattes/Wein Steiermark Marketingleiterin, Weinhoheiten Lea Kneißl, Magdalena Niederl, Antonia Hiebaum, Franz Fartek/Landtagsabgeordneter, Michael Gradischnig/Leiter Werbung Steiermärkische Sparkasse

Charakter des Jahrgangs 2025

Der Jahrgang 2025 zeigt sich fruchtig, lebendig und zugänglich. Während Gebietsweine frisch und unkompliziert wirken, präsentieren sich Orts- und Riedenweine strukturierter und mit längerem Reifepotenzial. Typische Sorten wie Sauvignon Blanc, Muskateller und Burgunder überzeugen mit aromatischer Vielfalt und einer mineralisch-würzigen Note. Erste Eindrücke beschreiben den Jahrgang als klar, präzise und ausdrucksstark.

Start der Saison im Weinland Steiermark

Mit der Präsentation fällt auch der Startschuss für die neue Saison im ganzen Bundesland. Die WinzerInnen öffnen ihre Türen für Ab-Hof-Verkäufe, Verkostungen und Buschenschankbesuche. Zusätzlich finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Wein statt. Die Präsentation in Graz bildet dabei den zentralen Auftakt und einen wichtigen Treffpunkt für die Branche.