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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz.
Feuerwehr im Einsatz: In Kainbach bei Graz musste ein Baby aus einem versperrten Auto befreit werden.
Kainbach bei Graz
09/04/2026
Kind gerettet

Baby in Auto eingeschlossen: Feuerwehr schlägt Fenster ein

In Kainbach bei Graz musste die Feuerwehr am Donnerstag rasch handeln: Ein Baby war in einem verschlossenen Auto eingeschlossen. Die Einsatzkräfte griffen zu drastischen Mitteln.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Am Donnerstag, dem 9. April, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz um 11.19 Uhr zu einem technischen Einsatz alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Baby allein in einem verschlossenen Fahrzeug befand. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz. Um schnell Zugang zu bekommen, schlugen die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe ein. „Ein Baby befand sich in einem verschlossenen Fahrzeug. Wir schlugen eine Seitenscheibe ein, um Zugang zu erhalten“, berichtet die Feuerwehr.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Um das Baby zu erreichen, schlugen die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe des Autos ein.

Baby unverletzt befreit

Nach dem Einschlagen der Scheibe konnte die Fahrzeugtür geöffnet und das Kind befreit werden. Insgesamt standen 12 Einsatzkräfte mit HLF 4, LKWA und MTFA 2 im Einsatz. Die Erleichterung war groß: Das Baby blieb unverletzt. „Anschließend wurde die Fahrzeugtür geöffnet und das Kind unverletzt befreit.“

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Durch schnelles Handeln konnte die Feuerwehr das eingeschlossene Kind unverletzt retten.
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