Demo in Graz: Keplerbrücke wird komplett gesperrt

In Graz kommt es am Freitag zu Verkehrsproblemen: Wegen einer Demo wird die Keplerbrücke stundenlang gesperrt. Besonders rund um den Lendplatz und das Murufer musst du mit Verzögerungen rechnen.

Demo in Graz führt zur Sperre der Keplerbrücke und sorgt für Verkehrsbehinderungen rund um Lendplatz und Lendkai.

Demo in Graz führt zur Sperre der Keplerbrücke und sorgt für Verkehrsbehinderungen rund um Lendplatz und Lendkai.

Am Freitag, dem 10. April 2026, wird es in Graz zu einer behördlich angezeigten Versammlung kommen. Diese findet laut Landespolizeidirektion Steiermark im Bereich der Keplerbrücke statt. Die Demo ist für die Zeit von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr angesetzt. In genau diesem Zeitraum wird die wichtige Verkehrsverbindung vollständig gesperrt. Für viele Pendler bedeutet das: Umwege einplanen und mehr Zeit mitbringen.

Brücke komplett dicht

Die Keplerbrücke ist während der Versammlung für den gesamten Individualverkehr gesperrt. Ausnahmen gibt es nur für Einsatzfahrzeuge, den öffentlichen Verkehr sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer. Für alle anderen heißt es: ausweichen. Gerade weil die Brücke eine zentrale Verbindung zwischen linkem und rechtem Murufer ist, wird sich die Sperre deutlich bemerkbar machen.

Große Auswirkungen im Stadtgebiet

Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Besonders betroffen sind der Lendplatz, der Kaiser-Franz-Josef-Kai, die Körösistraße, die Keplerstraße sowie der Lendkai. In diesen Bereichen kann es zu Staus und Verzögerungen kommen. Wer hier unterwegs ist, sollte sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Polizei rät zum Ausweichen

Die Landespolizeidirektion Steiermark appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, den innerstädtischen Bereich möglichst zu umfahren. Auch der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel wird empfohlen. „Verkehrsteilnehmer werden ersucht, den innerstädtischen Bereich nach Möglichkeit zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.