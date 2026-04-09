Jahresprogramm 2026: So wird das Kunstjahr in Graz

In Graz setzen Neue Galerie und BRUSEUM 2026 auf starke Gegensätze: Von Blumenmotiven bis zu Nachkriegstraumata reicht das Programm und zeigt, wie eng Sammlung und Gegenwartskunst verbunden sind.

Mit einem breiten Programm starten die Neue Galerie Graz und das BRUSEUM ins Jahr 2026. Im Mittelpunkt steht die eigene Sammlung, die mit zeitgenössischen Positionen neu gedacht wird. Besonders der Jahresschwerpunkt „BLOOM“ greift ein vertrautes Motiv auf: die Blume. In der Ausstellung „Analytische Schönheit“ werden ab 24. April bislang ungesehene Werke gezeigt – von biedermeierlichen Aquarellen bis zu moderner Kunst. Ergänzt wird das Thema durch die Personale von Markus Huemer ab Mitte Mai, der Naturdarstellungen aus digitalen Bildquellen entwickelt.

Sammlung als Herzstück

Auch die Sammlung selbst rückt stärker in den Fokus. Die Ausstellung „Selection“ präsentiert Highlights und bezieht sogar Wünsche von Besucherinnen und Besuchern mit ein. Laut Peter Peer verbindet etwa „Analytische Schönheit“ Wissenschaft und Kunst über zwei Jahrhunderte hinweg, während Huemers Arbeiten Fragen zur Wahrnehmung von Natur im digitalen Zeitalter aufwerfen. Beide Ausstellungen zeigen, wie sehr sich unser Blick auf die Umwelt verändert hat.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Josef Schrammel, kaufmännischer Direktor des Universalmuseums Joanneum, Roman Grabner, Leiter des BRUSEUMs, Diana Brus, Marko Mele, wissenschaftlicher Direktor des Universalmuseums Joanneum, und Peter Peer, Leiter der Neuen Galerie Graz

BRUSEUM widmet sich Günter Brus

Im BRUSEUM steht 2026 ein großer Name im Zentrum: Günter Brus. Mit „Das Bleiben im Rahmen des Unmöglichen“ wird ab 29. Mai eine umfassende Retrospektive gezeigt – 15 Jahre nach der Eröffnung des Museums. Die Ausstellung umfasst Werke aus sechs Jahrzehnten und zeigt auch bisher unveröffentlichte Arbeiten. Museumsleiter Roman Grabner betont: „Das BRUSEUM beherbergt die einzige museale Sammlung, die das Werk des Künstlers durch 60 Jahre hindurch lückenlos dokumentieren kann.“ Die Schau ist bewusst offen gestaltet und thematisiert auch die Entwicklung der Museumsräume selbst.

Erste große Schau für Maria Legat

Zum Jahresende richtet das BRUSEUM den Blick auf die Gegenwart. Maria Legat erhält ihre erste museale Einzelausstellung. Unter dem Titel „Missionarsstellung“ setzt sie sich kritisch mit gesellschaftlichen Rollenbildern auseinander. Ihre Malerei entsteht auf rohem Leinen, bleibt bewusst unfertig und fordert Geduld beim Betrachten. Die Werke sind politisch, ohne auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, vielmehr versteht Legat ihre Arbeiten als tiefgehende Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen.

Der Körper als Spiegel von Trauma

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Nachkriegskunst. Die Ausstellung „Trauma Körper“ vereint Werke von Hannes Schwarz, Walter Pichler und Bruno Gironcoli. Der menschliche Körper wird dabei als Ausdruck von Verletzung und Erfahrung gezeigt. Kurator Günther Holler-Schuster erklärt: „Es ist das erste Mal, dass diese drei künstlerischen Positionen zusammen unter einem thematischen Aspekt gesehen werden können.“ Die Ausstellung macht deutlich, wie stark historische Ereignisse bis heute nachwirken.

Kunst zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Das Jahresprogramm 2026 zeigt vor allem eines: Die Auseinandersetzung mit Kunst ist nie abgeschlossen. Marko Mele, wissenschaftlicher Direktor des Universalmuseums Joanneum, bringt es auf den Punkt: „Die Sammlung zu Günter Brus ermöglicht es, künstlerische Entwicklungen über Jahrzehnte hinweg nachzuvollziehen und immer wieder neu zu befragen.“ Genau diese Verbindung aus Vergangenheit und Gegenwart macht das Grazer Kunstjahr besonders spannend.