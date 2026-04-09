Funkhauspark: Teichpflege sichert seltenen Lebensraum

Mitten in Graz liegt eine grüne Oase: Der Funkhauspark begeistert mit Wiesen, Obstbäumen und einem artenreichen Teich. Damit das so bleibt, wurde jetzt wieder ein Pflegeeinsatz durchgeführt.

Der Funkhauspark beim ORF-Landesstudio in Graz zeigt sich vor allem im Frühling und Sommer von seiner schönsten Seite. Blühende Obstbäume, bunte Wildblumen und duftende Kräuter prägen das Bild. Zwischen schattenspendenden Platanen und Ahornbäumen zieht vor allem ein Bereich die Aufmerksamkeit auf sich: der Teich. Er gilt als Herzstück der Anlage und ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Pflege für sensibles Gleichgewicht

Damit der Teich gesund bleibt, sind regelmäßige Maßnahmen notwendig. Der Verein Blühen&Summen kümmert sich seit Jahren um die Pflege. Auch heuer wurde rechtzeitig, noch vor Vogelbrut und Krötenwanderung, ein Einsatz durchgeführt. Ziel ist es, das ökologische Gleichgewicht zu sichern und die Wasserqualität zu erhalten. Dabei wurde unter anderem ein Teil des Schilfgürtels schonend entfernt, um eine Verlandung zu verhindern. Die Arbeiten erfolgten bewusst mechanisch und umweltschonend. Pflanzen wurden teilweise händisch samt Wurzeln entfernt, wie es früher üblich war. Zusätzlich wurde der Teichboden mit Brandkalk behandelt.

Unterstützung aus der Region

Bei der Entsorgung des anfallenden Materials unterstützen die Holding Graz Abfallwirtschaft und der regionale Nahentsorger Servus. Insgesamt wurden mehr als zehn Kubikmeter organisches Material abtransportiert und weiterverarbeitet. „Wir freuen uns, mit der Bereitstellung und Abholung der Container durch die SERVUS sowie mit der umweltgerechten Entsorgung und Kompostierung des Schilfs auf unseren Anlagen nicht nur einen Beitrag zur Pflege und Verschönerung des Teichs zu leisten, sondern gleichzeitig wertvolle Ressourcen im Sinne der Nachhaltigkeit wieder in den Kreislauf zurückzuführen“, sagt Alice Loidl, Vorständin der Holding Graz.

©Servus/Scheriau Foto auf 5min.at zeigt Grünoase Funkhauspark: Hans Roth, Alice Loidl, Gerhard Koch, Frank Dicker, Maria Ortner, Harald Posch und Christine Podlipnig (v. l. n. r.)

Lebensraum für viele Arten

Der Teich bleibt trotz Pflege ein wichtiger Rückzugsort. Teile der Pflanzenbestände werden bewusst erhalten. Seggen, Binsen und Rohrkolben säumen weiterhin die Ufer. Sie bieten Lebensraum für Amphibien, Libellen, Vögel und viele weitere Tiere. Auch die Pflanzenvielfalt rund um den Teich trägt zum besonderen Erscheinungsbild bei. Heimische Wildpflanzen wie die Gelbe Iris, Gilb- und Blutweiderich oder Mädesüß sorgen zusätzlich für farbliche Aspekte, so Christine Podlipnig von Blühen&Summen.