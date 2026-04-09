Hilfeschreie im Wald: Forstarbeiter schwer verletzt

Ein 51-jähriger Forstarbeiter hat am Donnerstagmittag im Bezirk Graz-Umgebung mit Hilfeschreien auf sich aufmerksam gemacht. Er ist bei Arbeiten im Wald schwer verletzt worden.

Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Forstunfall im Bereich Gschwendt in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) gerufen. Ein 51-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien war gerade damit beschäftigt, bereits gefällte Bäume mit einer Motorsäge zu bearbeiten. Dabei kam es plötzlich zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Stamm rutscht ab

Während der Arbeiten dürfte ein Baumstamm ins Rutschen geraten sein. In weiterer Folge wurde der 51-Jährige am Unterschenkel eingeklemmt. Der Mann konnte sich nicht selbst befreien und machte durch laute Hilfeschreie auf sich aufmerksam. Seine Kollegen hatten den Unfall zunächst nicht bemerkt. Erst als sie die Schreie hörten, wurden sie auf die Situation aufmerksam und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Diese rückten rasch zum Unfallort aus.

Rettung aus schwierigem Gelände

Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Arbeiter aus dem Waldgebiet geborgen. Er erlitt schwere Verletzungen am Bein und wurde anschließend in das UKH Graz eingeliefert. „Nach der Rettung aus dem Waldgelände wurde er mit schweren Beinverletzungen in das UKH Graz eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.