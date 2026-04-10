Rechnungsabschluss: Graz schließt 2025 deutlich besser als geplant ab

Mehr als 53 Millionen Euro Plus statt geplantem Überschuss: Graz hat 2025 deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Gleichzeitig steigen Vermögen und Schulden weiter an.

Die Stadt Graz hat ihren Rechnungsabschluss für 2025 präsentiert und dabei ein klar besseres Ergebnis erzielt als prognostiziert. Der operative Cashflow liegt bei 53,3 Millionen Euro – geplant waren ursprünglich 23,1 Millionen Euro. Damit ergibt sich eine Verbesserung um rund 30,2 Millionen Euro. Ausschlaggebend dafür waren laut Stadt vor allem ein vorsichtiger Umgang mit Ausgaben und Maßnahmen zur Stabilisierung des Budgets.

Weniger Einnahmen und Ausgaben als erwartet

Im Jahr 2025 standen Einnahmen von rund 1,409 Milliarden Euro Ausgaben von etwa 1,355 Milliarden Euro gegenüber. Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben blieben unter den Erwartungen. Mehreinnahmen gab es unter anderem bei der Grundsteuer, bei Parkgebühren sowie bei den Ertragsanteilen. Gleichzeitig lagen etwa die Personalkosten unter Plan, auch der Finanzaufwand fiel durch geringere Zinsen niedriger aus.

Investitionen in Infrastruktur

Trotz des positiven Ergebnisses wurde weiterhin investiert. Insgesamt flossen 340,1 Millionen Euro in Projekte, vor allem in Infrastruktur und Daseinsvorsorge. Dazu zählen etwa der Ankauf von Straßenbahnen sowie Schulbauprojekte in der Smart City und in Puntigam. Nach Abzug von Tilgungen bleiben rund 23 Millionen Euro für weitere Investitionen verfügbar.

Vermögen erstmals über fünf Milliarden Euro

Durch die Investitionen ist das Vermögen der Stadt weiter gestiegen und liegt nun bei 5,039 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich auch die Verschuldung auf 1,926 Milliarden Euro. Umgerechnet entspricht das einem Vermögen von 16.365 Euro und Schulden von 6.257 Euro pro Grazer.

Kurs bleibt angespannt

Die Stadt sieht den eingeschlagenen Konsolidierungskurs bestätigt, betont aber gleichzeitig die weiterhin begrenzten finanziellen Spielräume. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärt: „Konsolidierung wirkt, aber Spielräume bleiben eng. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten braucht es einen klaren Kurs. Durch gezielte Maßnahmen ist es gelungen, den operativen Saldo deutlich zu verbessern. Gleichzeitig sind weitere Schritte notwendig, um zentrale Leistungen für die Grazerinnen und Grazer langfristig abzusichern.“

©Fischer/Stadt Graz Finanzstadtrat Manfred Eber präsentiert den Rechnungsabschluss 2025.

Kritik aus der Opposition

Kritik kommt von den NEOS. Gemeinderat Philipp Pointner weist die Darstellung der Stadtregierung zurück und fordert konkrete Maßnahmen. „Die Stadtregierung muss endlich Lösungen liefern, statt weiterer Ablenkungsmanöver zu inszenieren“, so Pointner. Er verweist unter anderem auf notwendige Einsparungen und sieht die Verantwortung bei der Stadtregierung.