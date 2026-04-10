XL Schlagershow holt Stars nach Graz

Große Gefühle, bekannte Hits und jede Menge Stimmung: Am 14. November 2026 wird die Stadthalle Graz zur Bühne für die XL Schlagershow. Mit dabei sind bekannte Namen der Szene - von Giovanni Zarrella bis Kerstin Ott.

Wenn die Stadthalle Graz im November zur Schlagerbühne wird, stehen Stars wie Giovanni Zarrella und Kerstin Ott live auf der Bühne.

Wenn die Stadthalle Graz im November zur Schlagerbühne wird, stehen Stars wie Giovanni Zarrella und Kerstin Ott live auf der Bühne.

Am 14. November 2026 steht Graz ganz im Zeichen des Schlagers. In der Stadthalle geht die XL Schlagershow über die Bühne und bringt zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler in die Landeshauptstadt. Beginn ist um 19 Uhr. Schon jetzt ist klar: Fans dürfen sich auf einen Abend freuen, der ganz im Zeichen von Musik, Emotion und guter Unterhaltung steht.

Diese Stars stehen auf der Bühne

Das Line-up kann sich sehen lassen: Giovanni Zarrella sorgt mit seinem Mix aus italienischem Temperament und Schlagerklängen für Stimmung. Matthias Reim bringt Kult-Hits wie „Verdammt, ich lieb’ dich“ nach Graz. Kerstin Ott berührt mit Liedern wie „Die immer lacht“. Auch das Duo Fantasy, Marina Marx und Ella Endlich sind mit dabei und liefern ihre bekannten Songs live auf der Bühne.

Party-Stimmung garantiert

Für tanzbare Beats sorgen unter anderem Die Draufgänger und Mountain Crew. Sie bringen Partystimmung und Alpenklänge in die Stadthalle. Komplettiert wird das Programm von Anna Maria Zivkov, die als aufstrebender Name im Schlager gilt.