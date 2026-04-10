Halbmarathon sorgt am Sonntag für Sperren in Graz

Am Sonntag wird es in Graz sportlich und gleichzeitig eng auf den Straßen. Der Halbmarathon bringt Sperren im Zentrum und Änderungen bei Bussen. Wer unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen oder ausweichen.

Am Sonntag, dem 12. April 2026, verwandelt sich Graz in eine Laufstrecke. Start und Ziel des Halbmarathons befinden sich am Karmeliterplatz. Der Halb- und Viertelmarathon beginnen um 11.00 Uhr, der Achtelmarathon um 11.20 Uhr. Bereits ab 9.30 Uhr gehen Kinder bei eigenen Läufen an den Start. Die Strecke führt quer durch den innerstädtischen Bereich – unter anderem über die Paulustorgasse, Maria-Theresia-Allee, Parkstraße, Jahngasse, Grabenstraße, Bergmanngasse, Glacisstraße und Schubertstraße. Damit sind gleich mehrere stark frequentierte Verkehrsadern betroffen.

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Straßensperren und Verzögerungen

Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr ist laut Behörden mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Entlang der gesamten Strecke kommt es zu temporären Sperren. Besonders betroffen sind die Grabenstraße, die Bergmanngasse, der Grabentunnel sowie das Uni-Viertel. Auch im umliegenden Straßennetz kann es zu Verzögerungen kommen. Diese könnten sich zusätzlich auf Besucher des Bundesligaspiels zwischen Sturm Graz und TSV Hartberg (Anpfiff 14.30 Uhr) auswirken. Die klare Empfehlung der Polizei: „Verkehrsteilnehmende werden dennoch ersucht, den innerstädtischen Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren, mehr Zeit einzuplanen oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen“.

Öffis: Linien werden umgeleitet

Auch im öffentlichen Verkehr kommt es zu Änderungen. Die Holding Graz passt mehrere Buslinien an; betroffen sind die Linien 39, 58, 62 und 63. Die Linie 39 wird verkürzt und fährt nur bis zur Maiffredygasse. Die Linien 58 und 63 werden jeweils in zwei Teilstrecken geführt. Die Linie 62 endet vorzeitig in der Carnerigasse. Zahlreiche Haltestellen, darunter Geidorfplatz, Grabenstraße oder Uni/Mozartgasse, können nicht bedient werden. Zusätzlich werden einzelne Haltestellen verlegt, etwa die Merangasse, und neue Ersatzhaltestellen wie die „Reiterkaserne“ eingerichtet.

Alternativen für Fahrgäste

Damit du trotzdem ans Ziel kommst, gibt es Ausweichrouten. So empfiehlt die Holding Graz etwa vom Hauptbahnhof zur Merangasse die Straßenbahnlinie 7 zu nutzen. Richtung Jakominiplatz kann auf die Linie 5 ausgewichen werden. Einige Verbindungen sind allerdings nur eingeschränkt möglich. Besonders im Bereich rund um die Bergmanngasse gilt: Bestimmte Strecken lassen sich während der Sperren nur zu Fuß zurücklegen. Wer also am Sonntag in Graz unterwegs ist, sollte seine Route im Vorfeld gut planen, egal ob mit Auto oder Öffis.