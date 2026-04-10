Einzigartig: In Graz gibt es die einzige Parkinson Nurse in der Steiermark

Am Uniklinikum Graz gibt es eine besondere Unterstützung für Parkinson-Betroffene: die einzige Parkinson Nurse der Steiermark. Sie begleitet Patienten und Angehörige durch den oft herausfordernden Alltag mit der Erkrankung.

Morbus Parkinson ist bis heute nicht heilbar und die Zahl der Neuerkrankungen steigt weltweit. Die Krankheit verläuft oft sehr unterschiedlich und bringt viele Herausforderungen mit sich. Besonders typisch: das sogenannte On-Off-Phänomen. „Mich hat eine Patientin besonders beeindruckt, die in einem Moment pflegebedürftig war und im nächsten, als die Medikamente wirkten, wieder völlig selbstständig“, erzählt Elisabeth Sokol. Dieses Wechselspiel war für sie der Einstieg in die Spezialisierung.

©Uniklinikum Graz / Andrea Walcher Die einzige Parkinson Nurse in der Steiermark: Advanced Practice Nurse für Parkinson & Bewegungsstörungen Elisabeth Sokol von der Universitätsklinik für Neurologie. Mit der Parkinson Nurse bietet das Uniklinikum Graz eine wichtige Anlaufstelle für Patienten und Angehörige

Einzigartige Rolle in der Steiermark

Sokol ist Advanced Practice Nurse für Parkinson & Bewegungsstörungen am Uniklinikum Graz und derzeit die einzige Parkinson Nurse in der Steiermark. Ihre Aufgabe geht weit über klassische Pflege hinaus. „Als Parkinson Nurse bin ich Dreh- und Angelpunkt für alle Beteiligten: Patienten, Angehörige und alle beteiligten medizinischen Berufsgruppen“, erklärt sie. Damit ist sie eine zentrale Anlaufstelle im oft komplexen Behandlungsprozess.

Mehr als nur sichtbare Symptome

Parkinson zeigt sich nicht nur durch Bewegungsstörungen. „Parkinson ist eine sehr vielschichtige Erkrankung, die weit über die sichtbaren Bewegungsstörungen hinausgeht und einen sehr individuellen Verlauf hat“, sagt Neurologin Petra Schwingenschuh, Leiterin der Spezialambulanz. Genau hier setzt die spezialisierte Betreuung an: Sie hilft, auch weniger sichtbare Beschwerden zu erkennen und zu behandeln.

©Uniklinikum Graz / Andrea Walcher Parkinson-Expertin Petra Schwingenschuh, Leiterin der Spezialambulanz für Bewegungsstörungen an der Universitätsklinik für Neurologie.

Sicherheit und Offenheit im Umgang

Viele Betroffene kämpfen mit Ängsten, vor allem wenn gewohnte Abläufe plötzlich nicht mehr funktionieren. „Dadurch haben Parkinson-Patienten viele Ängste, wenn der Alltag oder Hobbys nicht mehr wie gewohnt zu bewältigen sind“, so Sokol. In ihrer wöchentlichen Sprechstunde bietet sie Unterstützung – fachlich und emotional. Dabei spielt auch der offene Umgang mit der Krankheit eine wichtige Rolle: „Parkinson ist keine Krankheit, für die man sich schämen muss.“

„Ich kläre auf, berate individuell und schule auch im Umgang mit gerätegestützten Therapien“

Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht aus Beratung und Schulung. Themen reichen von Verdauungsproblemen bis zu Fragen rund um Demenz oder Therapieformen. „Ich kläre auf, berate individuell und schule auch im Umgang mit gerätegestützten Therapien“, erklärt Sokol. Ziel ist es, Patienten zu ermutigen, aktiv mit ihrer Erkrankung umzugehen und mehr Sicherheit im Alltag zu gewinnen.

Ambulanz mit starkem Andrang

Die Parkinson-Ambulanz am Uniklinikum Graz ist Teil der Spezialambulanz für Bewegungsstörungen und verzeichnet jährlich rund 2.000 Besuche. Auch die Nachfrage nach der spezialisierten Pflege ist groß: 153 Termine wurden allein 2025 in der Pflegesprechstunde von Elisabeth Sokol wahrgenommen. Damit zeigt sich, wie wichtig dieses Angebot für die Region ist.