Zeugen nach tödlichem Unfall in Graz-Jakomini gesucht

Der tödliche Unfall in Graz-Jakomini beschäftigt nun die Polizei: Nach dem Tod eines 77-jährigen Radfahrers werden dringend Zeugen gesucht.

Ein schwerer Verkehrsunfall in Graz-Jakomini hat nun ein trauriges Ende genommen: Ein 77-jähriger Radfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto im Krankenhaus verstorben. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, dem 7. April 2026, in der Grazbachgasse im Kreuzungsbereich mit der Friedrichsgasse. Trotz rascher medizinischer Versorgung konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden.

Kollision trotz Vollbremsung

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Grazer mit seinem Wagen stadtauswärts unterwegs und dürfte bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Zur selben Zeit näherte sich der 77-jährige Radfahrer von rechts. Der Autofahrer reagierte sofort, leitete eine Vollbremsung ein und gab ein durchgehendes Hupsignal ab, dennoch kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer nach vorne geschleudert.

Schwere Verletzungen und laufende Ermittlungen

Der 77-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins LKH Graz gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Ein Alkomattest beim Autofahrer verlief negativ. Beim Radfahrer gab es Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung, ein Test war jedoch nicht mehr möglich. „Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

Zeugen dringend gesucht

Nun richtet sich die Polizei mit einem klaren Appell an die Bevölkerung: „Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall“, heißt es von der Polizei. Weiters: „Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.“ Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich melden. „Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz 1, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 13:43 Uhr aktualisiert