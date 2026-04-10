Steiermark: Warum unsere Wiesen verschwinden – und was hilft

In Graz rückt ein neuer Leitfaden die Vielfalt heimischer Wildblumenwiesen in den Fokus. Er zeigt, warum sie für die Steiermark so wichtig sind und wie du selbst einen Beitrag leisten kannst.

Ein neuer Leitfaden widmet sich der Welt der Wildblumenwiesen und damit einem Lebensraum, der in der Steiermark immer seltener wird. Entstanden ist er im Rahmen des Jahresprojekts BLOOM des Universalmuseums Joanneum und des Kunsthauses Graz. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Blumen als kulturelles Symbol, sondern auch ihr ökologischer Wert. Der Verein Blühen & Summen hat gemeinsam mit den beiden Institutionen eine Neuauflage des Ratgebers veröffentlicht. Ziel ist es, Wissen verständlich aufzubereiten und Menschen dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden.

Warum Wildblumen mehr sind als nur schön

Wildblumenwiesen sind weit mehr als bunte Flächen. Sie sind Lebensraum für zahlreiche Insektenarten und sichern damit wichtige ökologische Kreisläufe. Viele Wildbienen sind hoch spezialisiert und auf ganz bestimmte Pflanzen angewiesen. Auch Schmetterlinge brauchen gezielte Pflanzen zur Fortpflanzung. Der Leitfaden erklärt diese Zusammenhänge und zeigt, wie eng Pflanzen und Tiere miteinander verbunden sind. Katrin Bucher Trantow betont: „Die biodiverse Wiese ist ein Modell für die Zusammenhänge des Lebens. In ihr wird sichtbar, wie in der Welt alles miteinander verbunden ist.“

Wissen, das fast verloren ging

Neben ökologischen Aspekten beleuchtet der Leitfaden auch die Bedeutung heimischer Pflanzen für den Menschen. Viele Wiesenkräuter sind bekannte Heilpflanzen mit wertvollen Inhaltsstoffen. Gleichzeitig waren artenreiche Wiesen früher ein fixer Bestandteil der Kulturlandschaft. Heute sind sie selten geworden. Intensivierung der Landwirtschaft und steigender Bodenverbrauch haben viele Arten verdrängt. Übrig bleiben oft nur schwer zugängliche Flächen wie Feuchtwiesen oder Halbtrockenrasen, wichtige Rückzugsorte für Tiere und Pflanzen.

So will die Steiermark wieder aufblühen

Der Verein Blühen & Summen setzt genau hier an. Mit Initiativen wie „Blühende und Summende Steiermark“ werden seit 2019 gemeinsam mit Gemeinden neue Flächen geschaffen. Dabei kommt es auf die richtige Pflege an, etwa durch gezieltes Mähen und passende Standortwahl. Auch Straßenränder werden in Kooperation mit dem Straßenerhaltungsdienst in blühende Lebensräume verwandelt. Obfrau Christine Podlipnig bringt es auf den Punkt: „Es ist ein Gebot unserer Gesellschaft, die Ursprünglichkeit und natürliche Vielfalt wieder zuzulassen. Es geht um ein Bewusstwerden und um ein gezielt nachhaltiges Handeln.“

Ein Leitfaden, der zum Mitmachen einlädt

Der rund 200 Seiten starke Leitfaden verbindet botanisches Wissen mit kulturellen Hintergründen und praktischen Tipps. Für Marko Mele steht fest: „Mit der Neuauflage des Leitfadens möchten wir Wissen über heimische Wildblumen vertiefen und zugleich für den Wert artenreicher Wiesen sensibilisieren.“ Erhältlich ist das Werk im Universalmuseum Joanneum, im Kunsthaus Graz und direkt beim Verein. Damit soll ein einfacher Zugang geschaffen werden und vielleicht auch der Anstoß, selbst ein Stück Natur wieder zum Blühen zu bringen.