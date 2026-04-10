Stadt Graz fördert Friedensbüro mit 307.000 Euro

Der Stadtsenat hat eine Basisförderung in Höhe von 307.000 Euro für das Grazer Büro für Frieden & Entwicklung (Friedensbüro Graz) beschlossen.

Die Stadt Graz setzt ein klares Zeichen für Zusammenhalt und Prävention: Der Stadtsenat hat für das Jahr 2026 eine Förderung von 307.000 Euro für das Friedensbüro Graz beschlossen. Damit wird die wichtige Arbeit der Einrichtung langfristig abgesichert.

Stadt Graz sichert Arbeit des Friedensbüros für 2026 ab

Das Friedensbüro engagiert sich vor allem in der Gewalt- und Extremismusprävention, etwa durch Workshops an Schulen zu Themen wie Zivilcourage oder Mobbing. Darüber hinaus unterstützt es bei Konflikten im Wohnumfeld durch Mediation, begleitet die Bezirksarbeit und organisiert den Menschenrechtspreis der Stadt Graz. Mit der finanziellen Unterstützung wird sichergestellt, dass diese Angebote auch weiterhin zur Stärkung des friedlichen Zusammenlebens in der Stadt beitragen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 15:09 Uhr aktualisiert