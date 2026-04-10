Schallplatten- & CD-Börse kommt wieder in den Grazer Citypark

Als fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders im CITYPARK zählt die Schallplatten- und CD-Börse zu den Höhepunkten für Liebhaber analoger Klangkunst. Präsentiert von RECORDFAIR-AUSTRIA, verwandelt sich der Panorama Platz im CITYPARK am 18. und 19. April erneut in ein Paradies für Sammler und Musikenthusiasten. Als Highlight wird es ein Podiumsgespräch mit der Bandmitgliedern von Hide & Seek wie beispielsweise Alex Rehak sowie Al Bird Sputnik geben, die über die Geschichte der steirischen Psychedelic-Rock-Legenden Band sprechen.

Schallplatten- und CD-Börse im CITYPARK

Ausstellerinnen und Aussteller aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Kroatien präsentieren ihre liebevoll zusammengestellten Kollektionen und machen die Börse zu einem pulsierenden Treffpunkt für Vinyl-Fans. Mit dabei sind auch die bekannten „Vinyl-Brüder“ aus der Steiermark, die mit besonderen Fundstücken aus der Musikgeschichte für nostalgische Klangmomente sorgen.

Termin CD- und Schallplattenbörse

Samstag, 18. April (9–18 Uhr) & Sonntag, 19. April (9–17 Uhr)

Podiumsgespräch mit Hide & Seek, Sonntag, 19. April, 13 Uhr

CITYPARK / Panorama Platz

Veranstalter: RECORDFAIR-AUSTRIA

Podiumsgespräch der Band Hide & Seek mit Alex Rehak

Am Sonntag, den 19. April ab 13 Uhr gibt es ein Podiumsgespräch mit den Mitgliedern der Band Hide & Seek (Heinrich Kusch, Bernd Pacher und Alex Rehak) sowie Al Bird Sputnik, die über die Geschichte der steirischen Psychedelic-Rock Band sprechen. Dabei stellt KONKORD Records die neu remasterte Edition der Originalaufnahmen vor, deren Songs einst die Ö3-Hitparade vor Jahren anführten.