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Am Samstag, 18. April und Sonntag, 19. April verwandelt sich der Panorama Platz im CITYPARK in ein CD- und Schallplattenparadies
Am Samstag, 18. April und Sonntag, 19. April verwandelt sich der Panorama Platz im CITYPARK in ein CD- und Schallplattenparadies.
Graz
10/04/2026
Für Musikfans

Schallplatten- & CD-Börse kommt wieder in den Grazer Citypark

Vinyl-Fans aufgepasst: Im CITYPARK verwandelt sich der Panorama Platz Mitte April wieder in ein Paradies für Musikliebhaber.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(214 Wörter)

Als fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders im CITYPARK zählt die Schallplatten- und CD-Börse zu den Höhepunkten für Liebhaber analoger Klangkunst. Präsentiert von RECORDFAIR-AUSTRIA, verwandelt sich der Panorama Platz im CITYPARK am 18. und 19. April erneut in ein Paradies für Sammler und Musikenthusiasten. Als Highlight wird es ein Podiumsgespräch mit der Bandmitgliedern von Hide & Seek wie beispielsweise Alex Rehak sowie Al Bird Sputnik geben, die über die Geschichte der steirischen Psychedelic-Rock-Legenden Band sprechen.

Schallplatten- und CD-Börse im CITYPARK

Ausstellerinnen und Aussteller aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Kroatien präsentieren ihre liebevoll zusammengestellten Kollektionen und machen die Börse zu einem pulsierenden Treffpunkt für Vinyl-Fans. Mit dabei sind auch die bekannten „Vinyl-Brüder“ aus der Steiermark, die mit besonderen Fundstücken aus der Musikgeschichte für nostalgische Klangmomente sorgen.

Termin

  • CD- und Schallplattenbörse
  • Samstag, 18. April (9–18 Uhr) & Sonntag, 19. April (9–17 Uhr)
  • Podiumsgespräch mit Hide & Seek, Sonntag, 19. April, 13 Uhr
  • CITYPARK / Panorama Platz
  • Veranstalter: RECORDFAIR-AUSTRIA

Podiumsgespräch der Band Hide & Seek mit Alex Rehak

Am Sonntag, den 19. April ab 13 Uhr gibt es ein Podiumsgespräch mit den Mitgliedern der Band Hide & Seek (Heinrich Kusch, Bernd Pacher und Alex Rehak) sowie Al Bird Sputnik, die über die Geschichte der steirischen Psychedelic-Rock Band sprechen. Dabei stellt KONKORD Records die neu remasterte Edition der Originalaufnahmen vor, deren Songs einst die Ö3-Hitparade vor Jahren anführten.

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