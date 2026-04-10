Katze Katze baut aus: Neuer Gastgarten in der Schmiedgasse

Die „Katze Katze“ eröffnet am 16. April ihre Hofsaison im „Palm Springs“-Stil und bringt damit sommerliches Flair nach Graz. Neu ist der zusätzliche Gastgarten „Katzensprung“ in der Schmiedgasse.

Die Katze Katze wächst weiter und erweitert ihr Angebot um einen zusätzlichen Gastgarten in der Schmiedgasse.

Die Katze Katze wächst weiter und erweitert ihr Angebot um einen zusätzlichen Gastgarten in der Schmiedgasse.

Das beliebte Lokal Katze Katze eröffnet am 16. April die Hofsaison und bringt dabei ein Stück Sommer nach Graz. Unter dem diesjährigen Motto „Palm Springs“ verwandelt sich der Innenhof in eine Oase im Retro-Vibe alter Hollywood-Filmklassiker. Einmal im Jahr wird der Außenbereich („Hofsaison“) komplett neu inszeniert, heuer inspiriert von Mid-Century-Designs, Palmen und der Leichtigkeit lauer Sommerabende.

Katze Katze: Neuer Gastgarten „Katzensprung“ in der Schmiedgasse

Mit der Eröffnung am 16. April startet nicht nur die Hofsaison: Die Katze Katze wächst weiter und erweitert ihr Angebot um einen zusätzlichen Gastgarten in der Schmiedgasse – direkt vor dem Eingang des Lokals. Der neue Außenbereich trägt den Namen „Katzensprung“ und ergänzt den Innenhof um einen weiteren urbanen Treffpunkt.