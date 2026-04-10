Hitze-Hotspots identifizieren: Graz beteiligt sich an Forschungsprojekt

Die Stadt Graz beteiligt sich an einem neuen Forschungsprojekt, das mithilfe von Satellitendaten das Stadtklima genauer analysieren soll. Ziel ist es unter anderem, Hitze-Hotspots zu erkennen.

Ziel des Projekts ist es, mithilfe von Satellitendaten und modernen Analyseverfahren das Stadtklima noch genauer zu erfassen und nutzbar zu machen.

Ziel des Projekts ist es, mithilfe von Satellitendaten und modernen Analyseverfahren das Stadtklima noch genauer zu erfassen und nutzbar zu machen.

Die Stadt Graz beteiligt sich am Forschungsprojekt „GTIF-AT OASIS“, das mithilfe moderner Satellitendaten neue Möglichkeiten für die Analyse des Stadtklimas schaffen soll. Ziel ist es, Hitzeentwicklungen im urbanen Raum besser zu verstehen und gezielt Maßnahmen zur Klimawandelanpassung abzuleiten.

Hitze-Hotspots identifizieren

Konkret sollen dabei Hitze-Hotspots im Stadtgebiet identifiziert, der thermische Komfort an verschiedenen Orten berechnet und in Karten dargestellt sowie kurzfristige Hitzewarnungen und Prognosen entwickelt werden. Die gewonnenen Daten sollen künftig als Grundlage für städtische Planungen dienen. Damit sollen unter anderem Aufenthaltsqualität verbessert, besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen besser geschützt und gezielte Kühlungsmaßnahmen im Stadtgebiet effizienter umgesetzt werden.