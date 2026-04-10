Mobile Gesundheitschecks an öffentlichen Plätzen in Graz
Die Stadt Graz bringt im Rahmen der „Gesundheitsdrehscheibe vor Ort“ mobile Gesundheitsangebote direkt an öffentliche Plätze. Dabei stehen Vorsorge, Beratung und einfache Gesundheitschecks im Mittelpunkt.
Im Rahmen der Initiative „Gesundheitsdrehscheibe vor Ort“ bietet die Stadt Graz mobile Gesundheitsservices direkt an stark frequentierten öffentlichen Plätzen an. Ziel ist es, Informationen, Beratung und einfache Untersuchungen niederschwellig zugänglich zu machen und so die Gesundheitsvorsorge in der Bevölkerung zu stärken.
Gesundheitsdrehscheibe vor Ort
Im Mittelpunkt der Aktion stehen Vorsorgeuntersuchungen. Community Nurses des Gesundheitsamtes messen dabei unter anderem Blutdruck und andere Vitalwerte, informieren über mögliche Gesundheitsrisiken und beraten zu passenden Vorsorgeangeboten. Bei Bedarf erfolgt auch eine direkte Weitervermittlung an das Gesundheitssystem.
Termine
- 15.04.2026 – 9 bis 12 Uhr Lendplatz, Graz
- 13.05.2026 – 11 bis 14 Uhr Südtirolerplatz, Graz
- 23.09.2026 – 9 bis 12 Uhr Volksgarten, Graz
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Laut Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer soll das Angebot vor allem dazu beitragen, gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern. Auch die hohe Bedeutung von Prävention wird betont, da viele Erkrankungen früh erkannt oder verhindert werden können. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.