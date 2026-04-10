Mobile Gesundheitschecks an öffentlichen Plätzen in Graz

Die Stadt Graz bringt im Rahmen der „Gesundheitsdrehscheibe vor Ort“ mobile Gesundheitsangebote direkt an öffentliche Plätze. Dabei stehen Vorsorge, Beratung und einfache Gesundheitschecks im Mittelpunkt.

Im Rahmen der Initiative „Gesundheitsdrehscheibe vor Ort“ bietet die Stadt Graz mobile Gesundheitsservices direkt an stark frequentierten öffentlichen Plätzen an. Ziel ist es, Informationen, Beratung und einfache Untersuchungen niederschwellig zugänglich zu machen und so die Gesundheitsvorsorge in der Bevölkerung zu stärken.

Gesundheitsdrehscheibe vor Ort

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Vorsorgeuntersuchungen. Community Nurses des Gesundheitsamtes messen dabei unter anderem Blutdruck und andere Vitalwerte, informieren über mögliche Gesundheitsrisiken und beraten zu passenden Vorsorgeangeboten. Bei Bedarf erfolgt auch eine direkte Weitervermittlung an das Gesundheitssystem.

Termine 15.04.2026 – 9 bis 12 Uhr Lendplatz, Graz

Lendplatz, Graz 13.05.2026 – 11 bis 14 Uhr Südtirolerplatz, Graz

Südtirolerplatz, Graz 23.09.2026 – 9 bis 12 Uhr Volksgarten, Graz Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Laut Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer soll das Angebot vor allem dazu beitragen, gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern. Auch die hohe Bedeutung von Prävention wird betont, da viele Erkrankungen früh erkannt oder verhindert werden können. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 17:32 Uhr aktualisiert