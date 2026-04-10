Frühjahrsputz in Graz: Freiwillige säubern wieder die Mur

Im Rahmen des Steirischen Frühjahrsputzes wird am 11. April in Graz erneut zur Muruferreinigung aufgerufen. Zahlreiche Freiwillige sammeln entlang der Mur gemeinsam Abfälle, um die Uferbereiche zu säubern.

Der landesweite Steirische Frühjahrsputz findet heuer vom 21. März bis 9. Mai 2026 statt. Das Land Steiermark, die Fachgruppe Entsorgungs- & Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände und der ORF Steiermark rufen auch 2026 zum Frühjahrsputz auf. Die Koordination für den „Frühjahrsputz 2026“ in der Stadt Graz übernimmt auch heuer das Umweltamt der Stadt Graz.

Der Steirische Frühjahrsputz hat folgende Schwerpunkte in Graz: Aktionstag: Grazer Muruferreinigung am Samstag, 11. April 2026 (Ersatztermin: 25. April 2026)

Aktionswochen für Schulen (Infos im PDF)

Aktionswochen für Aktivbürger (Infos im PDF)

Grünschnitt-Aktion: Montag, 16. März bis Samstag, 18. April 2026

Sperrmüll-Aktion im Grazer Norden: Samstag, 14. März 2026 und Samstag, 25. April 2026

Grazer Muruferreinigung am 11. April

In Graz setzen sich auch heuer wieder engagierte Abfallsammler nicht nur an Land, sondern auch vom Wasser aus für die Umwelt ein. Gesammelt wird entlang des Grazer Murufers. Die Muruferreinigung wird vom Umweltamt der Stadt Graz organsiert und von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, der Holding Graz Abfallwirtschaft und Holding Graz Stadtraum unterstützt. Auch Aktivbürger und lokale Vereine beteiligen sich an dieser bewährten Aktion. Um die Sammler bestmöglich auszustatten, werden neben den Sammelsäcken auch Handschuhe und Zangen ausgegeben. Das Umweltamt der Stadt Graz lädt alle Teilnehmer der Muruferreinigung zu einem gemeinsamen Ausklang inkl. Gewinnspiel ein. Im Jahr 2025 verzeichnete man 180 Teilnehmer, die gesammelte Abfallmenge betrug 339 Kilo.