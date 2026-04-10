„Boost Days“: Gratis Lernhilfe für die Matura in Graz

Die Boost Days sind ein Angebot für Maturanten, die von der Jugendorganisation Junge Linke von Studierenden und Schülern selbst organisiert werden. Dort steht zwei Tage lang ein kostenloser Lernraum als Alternative zu überteuerten Cafés zur Verfügung. “Mit den Boost-Days möchten wir einen Ort für alle bieten, die sich gerade auf die Matura vorbereiten. Sie bieten die Möglichkeit des gemeinsamen Lernens, einen ruhigen Lernort oder Unterstützung bei spezifischen Fragen. Unser Angebot wurde bereits letztes Jahr gut angenommen und wir freuen uns sehr darauf, es wieder anbieten zu können”, sagt Anni Kropf (23), die das Café mitorganisiert.

Gratis Lernmöglichkeit zur Maturavorbereitung in Graz

Laut einer Studie der Arbeiterkammer braucht jeder dritte Schüler Nachhilfe. Die Nachhilfe-Industrie boomt, doch viele können sich private Nachhilfe nicht leisten. Mit den Boost Days werden Lernräume und Unterstützung beim Maturastoff angeboten. Und das alles kostenlos und ohne Anmeldung. „Bei meinen Nachhilfeschülern merke ich selbst, dass das Schulsystem viele im Stich lässt und es kein individuelles Versagen ist, wenn man Unterstützung braucht”, so Anni Kropf. Auch unter dem Schuljahr organisiert Junge Linke mit dem Lernnetz-Café wöchentlich freitags von 16-18 Uhr im Volkshaus Graz kostenlose Nachhilfe. “Wir zeigen damit, dass Schulstress kein Einzelproblem ist. Gemeinsam schaffen wir einen Ort für Vernetzung und nehmen unsere Interessen selbst in die Hand!” Am 18. und 19. April finden die Boost-Days von 10 bis 17 Uhr im Volkshaus in Graz statt. Für Snacks, Mittagessen und Getränke ist gesorgt.