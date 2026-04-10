Grazer FPÖ-Skandal: „Maulwurf“-Vorwürfe gegen Kandidaten

Kurz vor der Grazer Gemeinderatswahl sorgt die seit Jahren laufende Finanzcausa rund um die FPÖ erneut für politische Turbulenzen. Im Zentrum steht diesmal Dominik Hausjell, der laut einem anonymen Schreiben jene Person gewesen sein soll, die interne Unterlagen weitergegeben und damit die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat. Hausjell kandidiert für die FPÖ auf Listenplatz 6 bei der Graz-Wahl.

Kurz vor Graz-Wahl: Neue Vorwürfe in FPÖ-Finanzcausa

Ausgangspunkt der Vorwürfe ist laut Medienberichten eine Zeugenaussage des ehemaligen FPÖ-Politikers Alexis Pascuttini, der mittlerweile für die NEOS kandidiert. Er soll angegeben haben, brisante Excel-Dateien zu Parteifinanzen aus dem Umfeld der Grazer FPÖ erhalten zu haben. Auf Basis dieser Unterlagen erstattete er schließlich eine anonyme Anzeige, die schließlich zu den bis heute laufenden Ermittlungen führte. In der Causa geht es um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei Fördergeldern in Millionenhöhe.

Hausjell weißt Vorwürfe zurück

Hausjell selbst weist die Anschuldigungen entschieden zurück und sieht darin einen Versuch, der Partei im laufenden Wahlkampf zu schaden. Auch die FPÖ stellt sich hinter ihn und hält an seiner Kandidatur fest.

©FPÖ Steiermark | Dominik Hausjell ©KFG | Alexis Pascuttini









Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 20:21 Uhr aktualisiert