Schwerer Bim-Unfall in Graz: Frau in Fahrzeugtür eingeklemmt

Freitagnachmittag 10. April 2026, wurde eine 68-jährige Grazerin bei einem Unfall mit einer Bim schwer verletzt.

Nach medizinischer Erstversorgung durch eine Notärztin wurde die schwer verletzte Frau ins LKH Graz verbracht.

Nach medizinischer Erstversorgung durch eine Notärztin wurde die schwer verletzte Frau ins LKH Graz verbracht.

Kurz vor 15 Uhr führte eine 41-Jährige die Straßenbahn der Linie 1 in der Annenstraße in Richtung Grazer Hauptbahnhof. Nach dem Fahrgastwechsel bei der Station „Rosseggerhaus“ dürfte eine 68-jährige Frau mit der Hand in der Fahrzeugtür eingeklemmt und beim Losfahren der Straßenbahngarnitur zu Boden gerissen worden sein.

Frau bei Bim-Unfall schwer verletzt

Ein Fahrgast, der die gefährliche Situation wahrnahm, löste sofort die Notbremse aus. Nach medizinischer Erstversorgung durch eine Notärztin wurde die schwer verletzte Frau ins LKH Graz verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.