Pop-up-Rave im Tchibo: Wenn die Grazer Herrengasse zum Dancefloor wird

Ein ungewöhnliches Event bringt Clubstimmung in den Alltag: Mitten in der Grazer Innenstadt wird eine Tchibo-Filiale zur Party-Location. Zwischen Kaffeeduft und Beats trifft Konsum auf Clubkultur.

Am 11. April findet ein Pop-up-Rave in der Tchibo-Filiale in der Herrengasse statt.

Am 11. April findet ein Pop-up-Rave in der Tchibo-Filiale in der Herrengasse statt.

Am Samstag, dem 11. April verwandelt sich die Tchibo-Filiale in der Herrengasse in Graz für wenige Stunden in einen Pop-up-Rave. Von 17 bis 20 Uhr erwartet Besucher ein musikalisches Crossover aus Dubstep, Drum & Bass und UK Garage – bei einem Format, das bewusst mit klassischen Veranstaltungsorten bricht. Es ist nicht das erste Event dieser Art, bereits in mehreren österreichischen Städten haben schon Rave-Formate in Tchibo-Filialen gastiert. Ziel ist es, neue Räume für elektronische Musik zu erschließen und Clubkultur niederschwellig zugänglich zu machen. Für den Sound sorgen neben Febration auch die Acts Blackstate, The Waves und am.Society.