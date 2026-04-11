Die Eventreihe „Platzl’n“ kehrt auch 2026 zurück auf den Kaiser-Josef-Platz. Zum Auftakt am 11. April gibt es Live-Musik und Kulinarik unter freiem Himmel.

Mit „Platzl’n“ startet eine in Graz bereits etablierte Veranstaltungsreihe in die neue Saison. Das beliebte Format belebt in den Sommermonaten den Kaiser-Josef-Platz und verbindet Live-Musik mit kulinarischen Angeboten in entspannter Atmosphäre. Der diesjährige Auftakt findet am Samstag, dem 11. April, statt. Ab 18 Uhr stehen mit „Pandoras kleine Schwester“, „Umami“ und „Moonshine Wagon“ gleich drei Acts auf der Bühne und sorgen für einen abwechslungsreichen musikalischen Einstieg.

Drei weitere Termine geplant

Auch 2026 bleibt das Konzept unverändert: Der Platz wird an ausgewählten Terminen zur offenen Bühne und zum Treffpunkt für Musik- und Genussinteressierte. Weitere Veranstaltungen sind für den 9. Mai, 13. Juni und 12. September geplant, jeweils von 18 bis 22 Uhr.