Wagen beschlagnahmt: Grazer raste mit 116 km/h durch 50er-Zone

Gegen 23.57 Uhr führte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Triester Straße durch. Dabei wurden die Beamten auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Bereich einer 50-km/h-Beschränkung wurde eine Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen. Dem 23-jährigen Grazer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.