„Großes Potenzial“: Sturm sichert sich Abwehrtalent aus Kanada

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Elijah Roche bekannt. Der 18-jährige Kanadier wechselt aus seiner Heimat vom Toronto FC nach Graz und wird ab Sommer Sturm II verstärken. Der 1,90m große Roche ist Nachwuchsteamspieler seines Landes, kommt vorwiegend als Innenverteidiger zum Einsatz und unterschreibt in Graz einen langfristigen Vertrag. Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Elijah Roche für den SK Sturm gewinnen konnten. Er ist ein physisch starker Innenverteidiger mit gutem Tempo, der uns im Herbst vor Ort bei der U17-WM in Katar extrem positiv aufgefallen ist und im Winter bei einem Probetraining in Graz absolut überzeugt hat. Elijah wird über Sturm II an unseren Fußball herangeführt werden und wir sehen in ihm absolut das Potenzial, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen – er ist ein Spieler, dem wir Großes zutrauen.“