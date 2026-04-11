120 km/h! Schon wieder Raser-Auto in Graz beschlagnahmt

Am Samstagvormittag, 11. April 2026, wurde ein Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Es ist der zweite Fall innerhalb kurzer Zeit in Graz.

Gegen 10.39 Uhr führte eine Zivilstreife der Polizei auf der B67, im Bereich des Bahnhofgürtels, Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei löste ein Pkw in Fahrtrichtung Norden mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h das Radargerät aus. Aufgrund des Verkehrsaufkommens und der hohen Geschwindigkeit war eine Nacheile zunächst nicht möglich.

Fahndung: Raser-Auto in Graz beschlagnahmt

Nach einer umgehend eingeleiteten Funkfahndung konnte der Pkw durch eine weitere Streife der Polizei in der Wiener Straße gegen 10.53 Uhr angehalten werden. In weiterer Folge wurde dem 30-jährigen Lenker aus Graz der Führerschein vorläufig abgenommen sowie das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Wagen beschlagnahmt: Grazer raste mit 116 km/h durch 50er-Zone

Bereits am Tag zuvor wurde in Graz das Auto eines Rasers beschlagnahmt. Gegen 23.57 Uhr führte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Triester Straße durch. Dabei wurden die Beamten auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Bereich einer 50-km/h-Beschränkung wurde eine Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen. Dem 23-jährigen Grazer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.