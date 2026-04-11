Sieg für HSG Holding Graz: Kampf ums Viertelfinale geht weiter

Mit einem denkbar knappen Heimsieg hält die HSG Holding Graz ihre Viertelfinal-Hoffnungen aufrecht: In einem intensiven Duell gegen Hollabrunn setzten sich die Grazer mit 26:25 durch.

Die HSG Holding Graz hat sich in einem spannenden Heimspiel gegen den UHC Hollabrunn knapp mit 26:25 durchgesetzt.

Die HSG Holding Graz hat sich in einem spannenden Heimspiel gegen den UHC Hollabrunn knapp mit 26:25 durchgesetzt.

Die HSG Holding Graz hat sich in einem spannenden Heimspiel gegen den UHC Hollabrunn knapp mit 26:25 durchgesetzt und bleibt damit im Rennen um ein Viertelfinalticket. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Duell auf Augenhöhe, in dem die Grazer nach einem zwischenzeitlichen Rückstand noch vor der Pause die Führung übernehmen konnten.

HSG Holding Graz bleibt im Rennen um Viertelfinalticket

Auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie hart umkämpft. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. In der Schlussphase wurde es besonders dramatisch: Kurz vor Ende erzielte Graz den entscheidenden Treffer, während Torhüter Thomas Eichberger mit wichtigen Paraden den Ausgleich verhinderte. Mit diesem wichtigen Sieg wahrt Graz die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Die Entscheidung fällt nun in den kommenden Spielen gegen Bregenz Handball und die JAGS Vöslau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 23:04 Uhr aktualisiert