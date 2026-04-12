Grazer Halbmarathon führt zu Straßensperren und Öffi-Umleitungen
Der heutige Sonntag steht in Graz im Zeichen des Laufsports. Zahlreiche Teilnehmer werden den Halbmarathon absolvieren. Aufgrund des Sportevents kommt es zu Straßensperren und Öffi-Umleitungen.
Der Grazer Halbmarathon führt am heutigen Sonntag, 12. April 2026, zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr ist im innerstädtischen Bereich mit Verzögerungen und Straßensperren zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren. Start und Ziel der Laufveranstaltung befinden sich am Karmeliterplatz. Der Halbmarathon sowie der Viertelmarathon starten um 11 Uhr, der Achtelmarathon (5,5 km) um 11.20 Uhr. Bereits am Vormittag finden Kinderläufe ab 9.30 Uhr statt.
Die Laufroute
Die Laufstrecke führt vom Karmeliterplatz unter anderem über die Paulustorgasse, Maria-Theresia-Allee, Parkstraße, Jahngasse, Grabenstraße, Bergmanngasse, Glacisstraße sowie die Schubertstraße und verläuft durch weite Teile des innerstädtischen Bereichs.
Temporäre Straßensperren
Aufgrund der Veranstaltung ist entlang der Strecke mit temporären Straßensperren zu rechnen. Besonders betroffen sind die gesamte Grabenstraße, die Bergmanngasse, der Grabentunnel, die Glacisstraße, die Schubertstraße sowie das Uni-Viertel. Auch im umliegenden Straßennetz sind Verzögerungen zu erwarten. Diese könnten sich auch auf Anreisende zum Bundesligaspiel zwischen dem SK Sturm Graz und dem TSV Hartberg (14.30 Uhr, Stadion Graz-Liebenau) auswirken. Die Grazer Polizei sichert die Veranstaltung entsprechend ab und ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Verkehrsteilnehmende werden dennoch ersucht, den innerstädtischen Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren, mehr Zeit einzuplanen oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.
Was sich für die Grazer Öffis ändert
Aufgrund des Halbmarathons kommt es am heutigen Sonntag von ca. 8 Uhr bis ca. 14.30 Uhr zu Änderungen für die Buslinien 39, 58, 62 und 63 aufgrund der Sperre der Grabenstraße, der Bergmanngasse und der Glacisstraße. Die Buslinie 39 vom Jakominiplatz kommend bis zur Maiffredygasse wird verkürzt und die Buslinien 58 sowie 63 werden geteilt und auf jeweils zwei Teilstrecken geführt. Die Linie 62 endet von Puntigam kommend in der Canerigasse.
Die Öffi-Änderungen
Linie 39 Urnenfriedhof – Maiffredygasse:
Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über die Glacisstraße – Maiffredygasse (Haltestelle der Linien 1, 7) – Leonhardstraße – Glacisstraße zur Bushaltestelle Maiffredygasse und weiter wie bisher zum Urnenfriedhof.
Aufgelassene Haltestellen:
Die Haltestellen Zinzendorfgasse, Geidorfplatz, Wormgasse, Goethestraße, Kreuzgasse, Richard-Wagner-Gasse, Wirtschaftskammer/tim sowie Grillparzerstraße und Franckstraße/Margaretenbad können nicht bedient werden.
Linie 58 Ast 1 Hauptbahnhof – Keplerbrücke:
Ab der Haltestelle Keplerbrücke fahren die Busse über Wickenburggasse – Laimburggasse –Wilhelm-Kienzl-Gasse – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Straßenbahnhaltestelle Lange Gasse – Körösistraße – Wickenburggasse zur Haltestelle Keplerbrücke und weiter wie bisher zum Hauptbahnhof.
Aufgelassene Haltestellen:
Grabenstraße, Wormgasse, Geidorfplatz, Uni/Mozartgasse.
Linie 58 Ast 2 Ragnitz – Uni/Liebiggasse:
Ab der Haltestelle Uni/Liebiggasse fahren die Busse über die Heinrichstraße – Geidorfgürtel – Johann-Fux-Gasse – Liebiggasse – Heinrichstraße zur Haltestelle Uni/Liebiggasse und weiter wie bisher nach Ragnitz.
Aufgelassene Haltestellen:
Uni/Mozartgasse, Geidorfplatz, Grabenstraße.
Linie 63 Ast 1 Hauptbahnhof – Keplerbrücke:
Ab der Haltestelle Keplerbrücke fahren die Busse über Wickenburggasse – Laimburggasse –Wilhelm-Kienzl-Gasse – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Straßenbahnhaltestelle Lange Gasse – Körösistraße – Wickenburggasse zur Haltestelle Keplerbrücke und weiter wie bisher zum Hauptbahnhof.
Aufgelassene Haltestellen:
Grabenstraße, Wormgasse, Geidorfplatz, Uni/Attemsgasse, Universität, Uni/Mensa.
Linie 63 Ast 2 Schulzentrum St.Peter – Merangasse:
Ab der Haltestelle Merangasse fahren die Busse über Merangasse – Leonhardstraße – Engelgasse – Elisabethstraße – Hartenaugasse – Leonhardstraße zur Straßenbahnhaltestelle Reiterkaserne und weiter zur Straßenbahnhaltestelle Merangasse und weiter wie bisher zum Schulzentrum St.Peter.
Aufgelassene Haltestellen:
Uni/Mensa, Universität, Uni/Attemsgasse, Geidorfplatz, Grabenstraße.
Verlegte Haltestelle:
Die Haltestelle Merangasse wird zur Straßenbahnhaltestelle Merangasse verlegt.
Zusätzliche Haltestelle:
Reiterkaserne
Linie 62 Streckenverkürzung: Betriebseinstellung auf der Strecke Senior:innenzentrum bis WIFI WKO/tim:
Puntigam – Carnerigasse – Puntigam:
Ab der Haltestelle Carnerigasse West fahren die Busse über die Körösistraße – Rottalgasse – Theodor-Körner-Straße – Carnerigasse zur Haltestelle Carnerigasse.
Aufgelassene Haltestellen:
Die Haltestellen Senior:innenzentrum, Heinrich-Casper-Gasse und WKO-WIFI/tim können nicht bedient werden.
Richtung Puntigam ergeben sich ab der Haltestelle Carnerigasse keine Änderungen.
Routenvorschläge für unsere Fahrgäste während der Sperre am 12.4.2026
Von Wirtschaftskammer zum Jakominiplatz: Gehen Sie bis zur Straßenbahnhaltestelle Senior:innenzentrum der Linie 5 in der Theodor-Körner-Straße und fahren mit der Linie 5 zum Jakominiplatz.
Vom Hauptbahnhof zur Merangasse: Fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Linie 7 nach LKH Med Uni und steigen bei der Merangasse aus.
Vom Hauptbahnhof nach Mariagrün: Fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Linie 1 nach Mariatrost und steigen Hilmteich/Botanischer Garten in den Bus der Linie 58 bzw E1 um und steigen in Mariagrün aus.
Vom Hauptbahnhof zur Liebiggasse: Fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Linie 1 nach Mariatrost und steigen Hilmteich/Botanischer Garten in den Bus der Linie 58 um.
Vom Schulzentrum St. Peter zum Hauptbahnhof: Fahren Sie mit der Linie 16 zum Hauptbahnhof.
Von der Liebiggasse oder Merangasse zur Keplerbrücke: Da die Bergmanngasse gesperrt ist, können Sie nur zu Fuß gehen.