Grazer Halbmarathon führt zu Straßensperren und Öffi-Umleitungen

Linie 39 Urnenfriedhof – Maiffredygasse:

Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über die Glacisstraße – Maiffredygasse (Haltestelle der Linien 1, 7) – Leonhardstraße – Glacisstraße zur Bushaltestelle Maiffredygasse und weiter wie bisher zum Urnenfriedhof.

Aufgelassene Haltestellen:

Die Haltestellen Zinzendorfgasse, Geidorfplatz, Wormgasse, Goethestraße, Kreuzgasse, Richard-Wagner-Gasse, Wirtschaftskammer/tim sowie Grillparzerstraße und Franckstraße/Margaretenbad können nicht bedient werden.

Linie 58 Ast 1 Hauptbahnhof – Keplerbrücke:

Ab der Haltestelle Keplerbrücke fahren die Busse über Wickenburggasse – Laimburggasse –Wilhelm-Kienzl-Gasse – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Straßenbahnhaltestelle Lange Gasse – Körösistraße – Wickenburggasse zur Haltestelle Keplerbrücke und weiter wie bisher zum Hauptbahnhof.

Aufgelassene Haltestellen:

Grabenstraße, Wormgasse, Geidorfplatz, Uni/Mozartgasse.

Linie 58 Ast 2 Ragnitz – Uni/Liebiggasse:

Ab der Haltestelle Uni/Liebiggasse fahren die Busse über die Heinrichstraße – Geidorfgürtel – Johann-Fux-Gasse – Liebiggasse – Heinrichstraße zur Haltestelle Uni/Liebiggasse und weiter wie bisher nach Ragnitz.

Aufgelassene Haltestellen:

Uni/Mozartgasse, Geidorfplatz, Grabenstraße.

Linie 63 Ast 1 Hauptbahnhof – Keplerbrücke:

Ab der Haltestelle Keplerbrücke fahren die Busse über Wickenburggasse – Laimburggasse –Wilhelm-Kienzl-Gasse – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Straßenbahnhaltestelle Lange Gasse – Körösistraße – Wickenburggasse zur Haltestelle Keplerbrücke und weiter wie bisher zum Hauptbahnhof.

Aufgelassene Haltestellen:

Grabenstraße, Wormgasse, Geidorfplatz, Uni/Attemsgasse, Universität, Uni/Mensa.

Linie 63 Ast 2 Schulzentrum St.Peter – Merangasse:

Ab der Haltestelle Merangasse fahren die Busse über Merangasse – Leonhardstraße – Engelgasse – Elisabethstraße – Hartenaugasse – Leonhardstraße zur Straßenbahnhaltestelle Reiterkaserne und weiter zur Straßenbahnhaltestelle Merangasse und weiter wie bisher zum Schulzentrum St.Peter.

Aufgelassene Haltestellen:

Uni/Mensa, Universität, Uni/Attemsgasse, Geidorfplatz, Grabenstraße.

Verlegte Haltestelle:

Die Haltestelle Merangasse wird zur Straßenbahnhaltestelle Merangasse verlegt.

Zusätzliche Haltestelle:

Reiterkaserne

Linie 62 Streckenverkürzung: Betriebseinstellung auf der Strecke Senior:innenzentrum bis WIFI WKO/tim:

Puntigam – Carnerigasse – Puntigam:

Ab der Haltestelle Carnerigasse West fahren die Busse über die Körösistraße – Rottalgasse – Theodor-Körner-Straße – Carnerigasse zur Haltestelle Carnerigasse.

Aufgelassene Haltestellen:

Die Haltestellen Senior:innenzentrum, Heinrich-Casper-Gasse und WKO-WIFI/tim können nicht bedient werden.

Richtung Puntigam ergeben sich ab der Haltestelle Carnerigasse keine Änderungen.

Routenvorschläge für unsere Fahrgäste während der Sperre am 12.4.2026

Von Wirtschaftskammer zum Jakominiplatz: Gehen Sie bis zur Straßenbahnhaltestelle Senior:innenzentrum der Linie 5 in der Theodor-Körner-Straße und fahren mit der Linie 5 zum Jakominiplatz.

Vom Hauptbahnhof zur Merangasse: Fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Linie 7 nach LKH Med Uni und steigen bei der Merangasse aus.

Vom Hauptbahnhof nach Mariagrün: Fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Linie 1 nach Mariatrost und steigen Hilmteich/Botanischer Garten in den Bus der Linie 58 bzw E1 um und steigen in Mariagrün aus.

Vom Hauptbahnhof zur Liebiggasse: Fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Linie 1 nach Mariatrost und steigen Hilmteich/Botanischer Garten in den Bus der Linie 58 um.

Vom Schulzentrum St. Peter zum Hauptbahnhof: Fahren Sie mit der Linie 16 zum Hauptbahnhof.