Nach Insolvenz: Bekanntes Lokal im Grazer Univiertel nun geschlossen

Im Grazer Univiertel muss die nächste beliebte Partylocation aufgeben. Das Lokal „Schrille Grille“ in der Elisabethstraße hat seinen Betrieb eingestellt, nachdem der Betreiber in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Ende März wurde Insolvenz angemeldet. Laut Informationen des Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) haftet der Schuldner für die Verbindlichkeiten aus dem Unternehmensbetrieb mit seinem gesamten Privatvermögen.

„Schrille Grille“ nun dauerhaft geschlossen

Noch vor wenigen Wochen wurde hier ausgiebig gefeiert, inzwischen gilt die Bar aber offiziell als „dauerhaft geschlossen“, wie auf Google und den sozialen Medien ersichtlich. Damit setzt sich eine Serie an Rückschlägen für das Ausgehviertel fort. Bereits in den vergangenen Jahren verschwanden mehrere bekannte Lokale aus dem Grazer Univiertel. Neben „Guest Room“ und „Unialm“, die 2023 zusperren mussten, verabschiedete sich auch die „Merano Bar“ nach mehr als zwei Jahrzehnten, damals im Zuge von Umbauarbeiten, allerdings ebenfalls nach wirtschaftlichen Problemen. Die „Schrille Grille“ war als Nachfolger des früheren „Orange“ im Innenhof des Literaturhauses gestartet. Umso überraschender kommt nun das plötzliche Aus: Während online bereits auf die Schließung hingewiesen wird, fehlt vor Ort bislang jeder Hinweis darauf. Ob und wie es mit dem Standort weitergeht, ist derzeit unklar.