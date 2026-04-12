„Schon am zweiten Tag in Graz verliebt“: Julies Weg zur Food-Influencerin

Das Instagram-Profil „juliesfooddesign“ ist vielen Grazer und Grazerinnen vor allem durch die beliebten „What to do in Graz“-Formate, Lokal-Empfehlungen und Coffee-Tipps ein Begriff. Hinter dem Account steht die charismatische gebürtige Kärntnerin Julia Plattner (26), die ihre große Leidenschaft – nämlich die Liebe zu Essen, Kaffee und der Stadt Graz – zum Beruf gemacht hat. Aktuell verzeichnet sie knapp 14.000 Follower und jeder, der sich bereits mit Social Media selbstständig gemacht hat, weiß: Aller Anfang ist schwer. Im Gespräch mit 5 Minuten nimmt die 26-Jährige uns mit auf ihre Reise und erzählt von ihren frühen Anfängen bis hin zu anstehenden Projekten und zukünftigen Zielen.

„Ich habe mich in Graz verliebt“

Julie kommt ursprünglich aus Kärnten, aufgewachsen ist sie in Villach. Vor etwa 6,5 Jahren ging es für sie nach Graz – zum Studieren. „Ich habe mich in Graz verliebt und das gefühlt schon am zweiten Tag“, erzählt die Influencerin. Und weiter: „Graz ist gar nicht so groß, wie ich gedacht hatte“. Was ihr bereits nach kurzer Zeit auffiel? „Graz ist super schön und hat viele coole Leute.“

Social Media Laufbahn startete vor sieben Jahren

Ihre Social Media Laufbahn hat Julie tatsächlich bereits 2019 gestartet, also noch während ihrer Zeit in Kärnten. Sie besuchte eine HTL für Medientechnik und in ihrer Freizeit kreierte sie aufwendige Motivtorten, welche sie dann auf Instagram teilte. Wer auf ihrem Profil ganz nach unten scrollt kann noch einen Blick auf ihre Tortenkunst werfen. Später hat sich Julies Content vom Backen in Richtung Kochen bewegt. Sie hat zunehmend angefangen zuckerfreie und vegan-vegetarische Rezepte auf ihrem Profil zu teilen, was auch sehr gut angekommen ist. 2022 folgte schließlich der Schritt in die Selbstständigkeit, angefangen mit Kochkursen und Kooperationen.

Von der Tortenbäckerin zur Food- und Lifestyle-Influencerin

„Ende 2024 habe ich nicht mehr klar gewusst, was ich machen will“, erzählt die 26-Jährige von einer „Findungsphase“. Mit Instagram aufhören wollte sie aber nicht. Im Frühjahr 2025 hat sie dann zwei Lokaltests und den ersten Beitrag ihres beliebten monatlichen Formats „What to do in Graz“ hochgeladen. Zeitgleich startete sie die Leitung der Gusto Guerilla Touren durch Graz, bei denen sich Teilnehmende durch verschiedene ausgewählte Grazer Lokale durchtesten können.

Julie macht ihre Hobbys zum Beruf

Neben der Betreuung ihres eigenen Food-und Lifestyle-Accounts arbeitet die Influencerin Teilzeit in einem Angestelltenverhältnis, ebenfalls im Bereich Webbetreuung und Social Media, aber mit anderem thematischen Schwerpunkt. Ihr Fokus liegt jedoch auf ihrem eigenen Business, welches sehr viel Zeit beansprucht. Für Julie aber, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, zahlt sich der Aufwand allemal aus. „Es macht mega viel Spaß“, betont sie. Auch zukünftig freut sie sich auf Kooperationen mit Grazer Lokalen und anstehende Events. Zudem sind weitere Kochkurse in Planung sowie die Gusto Guerilla Touren, von denen heuer sogar vier Termine in Graz stattfinden. Ihr großes Ziel bis Ende des Jahres? 25.000 Follower.

Julie verrät ihre Grazer Lieblingsorte

Wer der Bloggerin auf Instagram folgt, der verfügt bereits über ein gutes Verständnis darüber, an welchen Orten in Graz sie gerne Zeit verbringt. Croissants holt sie sich oft beim „Lotti’s“, Pizza gibt es von „Das Eggenberg“ oder „Amore Loui“ und für einen Kaffeeplausch trifft sie sich im „Paul & Bohne“, beim „Sorger“ oder im „Minimali“. Wir haben es uns trotzdem nicht nehmen lassen, der 26-Jährigen die Frage zu stellen, was denn ihre absoluten Wohlfühl- und Lieblingsorte in Graz sind. Hier nennt sie zuallererst ihre Wohnung, aber auch den Schlosspark in Eggenberg. Dass sie die Grazer Innenstadt liebt, dürfte nicht allzu überraschen und besonders gern sitzt sie auch in einer ganz speziellen Sorger-Filiale. Um welche es sich konkret handelt, verrät Julie nicht. Wer aber eifrig ihre Storys verfolgt, der dürfte dieses Rätsel wohl recht rasch lösen können. Wie aber sieht es mit dem Schloßberg aus, zumal dieser mit dem Uhrturm als das Grazer Wahrzeichen schlechthin gilt? „Ich bin super selten am Schloßberg oben, aber wenn, dann taugt’s mir immer richtig“, so die Wahl-Grazerin, die mit ihrem Content immer wieder zeigt, was genau ihr an der steirischen Landeshauptstadt so gut gefällt.